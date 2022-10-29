باحثة مصرية بالطاقة الذرية تحصل على الدكتوراة من جامعة شيفلد الإنجليزية

نجحت الباحثة المصرية الدكتورة آية طريف شوقي، المدرس مساعد بقسم ميكروبيولوجيا الإشعاع بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، في الحصول على درجة الدكتوراة من جامعة شيفلد بانجلترا عن موضوع «معالجة مياه صرف المدافن الصحية باستخدام طريقة بيولوجية باستخدام البلازما والطحالب الخضراء».

وأشارت هيئة الطاقة الذرية، في بيان إلى أن الباحثة بدأت العمل بالهيئة في عام 2010 بعد التحاقها كمعيدة بقسم ميكروبيولوجيا الإشعاع بالمركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، بعد أن تخرجت في كلية العلوم جامعة حلوان بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف عام 2008 من قسم الميكروبيولوچي.

وأضافت أن الباحثة حصلت على درجة الماچستير من كلية العلوم جامعة حلوان عام 2015، ثم حصلت علي منحة لدراسة الدكتوراة في المملكة المتحدة من برنامج «نيوتن- مشرفة» وهو برنامج شراكة بين الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والحكومة البريطانية ممثلة في المركز الثقافي البريطاني The British Council.

حلول مشتركة لتحديات التنمية الاقتصادية

وقالت الهيئة في بيان إن صندوق «نيوتن- مشرفة» يجمع ما بين قطاعات البحث العلمي والابتكار في مصر والمملكة المتحدة، من أجل إيجاد حلول مشتركة للتحديات التي تواجه مصر في مجال التنمية الاقتصادية والرعاية الاجتماعية.

وأشارت إلى أن الباحثة سافرت لدراسة الدكتوراة في جامعه شيفلد البريطانية عام 2017 واستمرت في بحثها للدكتوراة على مدار خمسة سنوات، وكان مجال البحث هو المعالجة المستدامة للمياه الناتجة من المدافن الصحية، حيث عملت على معالجة واحدة من أصعب وأكثر أنواع المياه سمّيه وخطورة وهي مياه صرف المدافن الصحية Landfill leachate.

فتح المجال أمام تطوير طرق آمنه وصديقه للبيئة

ولفتت الهيئة إلى أن أهمية البحث العلمي تظهر في فتح المجال أمام تطوير طرق آمنه وصديقة للبيئة، حيث أن الطحالب المستخدمة غير سامة، كما أن الپلازما تكنولوچيا خضراء ونظيفة لذلك فإن دمجهم معا قد يحقق وسيلة ذات كفاءة عالية وآمنه لمعالجة المياه الملوثة الناتجة من مدافن الصرف الصحي بطريقة مستدامة، وبالتالي الحفاظ على البيئة وحماية الكائنات الحية من آثار التلوث الخطيره عليها.

نموذج مشرف من شباب المركز والهيئة

واثنى الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، على الباحثة وتمثيلها المشرف للهيئة وحصولها على درجة الدكتوراة من جامعة شيفلد بانجلترا، مؤكدا أنها من جيل شباب العلماء الذي يلقى كل الدعم من الهيئة والذي يعتبر أمل الهيئة ومستقبلها في الفترة المقبلة.

وهنأت الدكتورة سحر إسماعيل، رئيس المركز القومي لبحوث وتكنولوجيا الإشعاع، الباحثة آية طريف، مؤكدة أنها من العلماء الشباب المتميزين وهي نموذج مشرف من شباب المركز والهيئة والتي تفخر بهم لأنهم أمل ومستقبل مصر.