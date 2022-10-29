أستاذ اقتصاد: مصر تهدف لزيادة صادراتها الصناعية لـ30 مليار دولار

قال الدكتور أيمن غنيم، أستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إنّ مبادرة دعم وتوطين الصناعة المحلية «ابدأ»، تعبر عن الفكر المتكامل للرئيس عبدالفتاح السيسي على المستويين الكلي والجزئي.

مبادرة «ابدأ» تهدف للتمكين الاقتصادي

وأضاف «غنيم»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، وتقدمه الإعلامية داليا أشرف، أنه على المستوى الكلي جرى ربط هذه المبادرة بـ«حياة كريمة»، لدرجة أن لها حصة حاكمة في المبادرة، حيث تهدف «ابدأ» إلى التمكين الاقتصادي والتشغيل، في حين تسعى «حياة كريمة» لتحقيق الرعاية الاجتماعية للقرى الأكثر احتياجا.

ولفت أنه على المستوى الجزئي، فإن الرئيس السيسي يسعى لحل جذري لأزمة العملة الصعبة عن طريق زيادة الصادرات، حيث تهدف الدولة لزيادة الصادرات الصناعية بحوالي 15 لـ16 مليار دولار حاليا إلى 30 مليار دولار بحلول 2027.

وأكد أنه من المهم توطين مكونات الصناعة لتقليل المكون المستورد، وبالتالي تقليل الواردات لخفض الفجوة الاستيرادية وصولا لغلق هذه الفجوة بشكل تام، ومن هنا تأتي أهمية مبادرة «ابدأ»، والتي تأتي بعد المؤتمر الاقتصادي، الذي يعد محور الاهتمام بالصناعة ولاسيما الصناعات التصديرية، وكان من ضمن توصيات المؤتمر المهمة.

3 محاور لمبادرة «ابدأ»

وأشار إلى أن مبادرة «ابدأ» تتكون من 3 محاور، الأول منها يتمثل في وعي المشاركات الكبرى ما بين شركة «ابدأ» وكبار رجال الأعمال المصريين والأجانب، والثاني يتركز في دعم الصناعة والدعم الفني والمالي للمصانع المتوقفة والمتعثرة والمخالفة، والمحور الثالث هو التدريب والتطوير.