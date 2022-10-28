أهالي «المراشدة»: «كتابك» ضمن مبادرة حياة كريمة شعاع نور لنشر الوعي في القرى

حديقة خضراء على مساحة 120 متراً يتوسطها طريق من الإنترلوك، واقعة على شارع مسفلت بامتداد مجمع خدمات، أمامها بنايات سكنية ومطار على مساحة كبيرة.. «كتابك» أول مكتبة ثقافية يتم بناؤها بقرى الجمهورية الجديدة، وتحديداً بقرية المراشدة بالصعيد والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى ديسمبر الماضى كنموذج فريد من نوعه، لتكون الأولى وليس الأخيرة لنشر الثقافة والوعى والتنوير، بالتعاون مع وزارة الثقافة، لتكون مثالاً يطبق فى كل القرى.

أول مكتبة ثقافية بقرى الجمهورية الجديدة.. تشمل حديقة وكتبا متنوعة وشاشة للعرض

«بلال محمود مبارك»، أحد أبناء قرية المراشدة، طالب بكلية التربية الرياضية جامعة جنوب الوادى، قال لـ«الوطن»: «داخل المكتبة كتب متنوعة، ونشعر براحة نفسية داخلها عندما يكون بين يدينا كتاب نتعلم منه الكثير ويضيف لنا معلومات وثقافة جديدة، وباكون محظوظ بين هذه الكتب القيمة، والتغير والعدالة الثقافية سيكون لها مردود كبير على القرية وعلى شبابها والجيل الجديد من أبناء النجوع والقرى، لأنه هيقضى على الجهل والتطرف والتعصب القبلى، خاصة عند الاطلاع على التنوع الثقافى للشعوب وسبل العيش المختلفة». ووجّه «بلال» الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى افتتح المكتبة وزارها العام الماضى، على هذا الاهتمام بمبادرة «حياة كريمة» والقرى التى ضمتها، ومنها قرية المراشدة التى تحقق العدالة الاجتماعية والثقافية.

الفلاح الفصيح: السيسي أول رئيس اهتم بالمراشدة بعد سنوات

«خالد كمال»، 16 سنة، فى الصف الأول الثانوى العام بقرية المراشدة، يقول: «باكون حريص على التردّد على المكتبة للقراءة والاطلاع، وبنشكر المبادرة على هذا الاهتمام الثقافى، ونطالبهم بالمزيد من إنشاء هذه المكتبات على مساحات واسعة، وتشجيع الأطفال على زيارتها، لأنها تنشر الوعى وتقضى على الجهل».

«حمام على عمر»، الشهير بالفلاح الفصيح، أحد أبرز أبناء قرية المراشدة، وجّه الشكر للرئيس السيسى، لأنه أول رئيس اهتم بالمراشدة بعد سنوات، ومنح أهالها الأراضى والخير، وجعلها بين عينيه حتى أصبحت أول قرية متكاملة فى الخدمات وطبّق فيها العدالة الاجتماعية والثقافية فى كل نواحى المجالات، ضمن المبادرة، التى نالت رضا الجميع فى القرى. وأضاف «حمام»: «مشروع المكتبة يدل على الفكر المستنير الذى تتحلى به القيادة السياسية، فى تنفيذ المشروعات وعمليات التطوير، بعدم ترك صغيرة تُعطى قيمة للإنسان، إلا وقام بتنفيذها ومنها العدالة الثقافية»، موضحاً أن الدولة الحديثة بقيادة الرئيس متكاملة وتهتم بالبشر.

ويقول «محمود المراشدى»، موظف، إن قرية المراشدة محظوظة وتلقى اهتماماً كبيراً، بأن تكون مقراً لأول مكتبة، وأن تصبح ملهمة لجميع القرى لحصولها على الخدمات فى فترة وجيزة.