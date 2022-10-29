العضو المنتدب لشركة «بيكو»: نتعاون مع مبادرة «ابدأ» لتوطين صناعة الآلات الثقيلة

قال المهندس شاهين العيسوي العضو المنتدب لشركة «بيكو» للآلات الثقيلة، إن الشركة تعمل في مجال استيراد وتوكيلات المعدات الثقيلة منذ ثمانينيات القرن الماضي، موضحًا: «تحدثنا مع مبادرة ابدأ، وشجعونا على تصنيع المعدات، المشروع باختصار هو توطين صناعة المعدات الثقيلة والمولدات في مصر بمكونات محلية، ونستهدف توطين الصناعات المغذية والمكملة».

وأضاف «العيسوي» خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: «لم نكن لنقدم على هذا المشروع دون قاطرة التنمية التي خلقت الطلب على المعدات، ما يجعل جدوى المشروع ناجحة وإيجابية، وهناك عامل مهم جدا وهو الإمكانات المتاحة لدينا ممثلة في الهيئة العربية للتصنيع التي ساعدتنا وأسهمت معنا في إنتاج المعدات في المرحلة الأولى وتحديد المكون المحلي».

وتابع: «الاتفاقات الدولية التي وقعتها مصر مع الدول العربية والأفريقية تساعدنا على التصدير في الفترة المقبلة، والمجهود الذي بذلته الدولة المصرية في الفترة الأخيرة في تعزيز التعاون مع دول إفريقيا سيساعدنا جدا، وعندما يتم هذا المشروع سيقلل الفجوة الاستيرادية وسيرفع ميزان التصدير».