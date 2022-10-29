السيسي للمستثمرين بالمبادرة الوطنية لتطوير الصناعة «ابدأ»: مصر لن تنمو إلا بالتعاون

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة إلى رجال الأعمال والمستثمرين في المبادرة الوطنية لتطوير وتوطين الصناعة، قال فيها «أقول لزملائنا الموجودين الذين يهمهم أن تستقر مصر وتنمو وتكبر ولن تكون كذلك، إلا عندما تتعاون الحكومة مع الشعب، إحنا دايما مع البعض، لأن النتيجة مع بعض أفضل كتير من إنك تحس إنك لوحدك».

العمل أقل خسارة من الانتظار والدراسة

وأضاف رئيس الجمهورية، خلال افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة: «المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات قالنا خلي الرخصة الذهبية أوسع وأطول من كدة، أقول للقطاع الحكومي في مصر ساهم معنا إنك تنجز ما يمكن وكأنك تعمل لنفسك مش للمستثمر اللي احنا عاوزينه يشتغل، أنا عندي القدرة إني أقعد على الحاجة لحد ما تخلص وأقول اعمل اعمل، لأن كلمة اعمل أقل خطورة وخسارة من إني أقول معملش لحد ما أدرس وأشوف».

وتابع: «الناس يضعون معايير مؤسسية لإدارة العمل ولكن قد تكون أحيانا إدارتنا لها معيقة لتقدمنا وحجم الضرر الناجم عنها أكبر كثيرًا من أي شكل آخر، وقبل ما أجي قلت أقولهم تعالوا قدموا اللي عنده مشروع بـ100 مليون يجيلي على طول، والدكتور مصطفى عمل كده برضه، لكن ده مش معناه إن الناس مش بتشتغل لحالها».

واستكمل الرئيس السيسي: «لكن عشان أنا متيقن إننا إذا كنا عاوزين نتجاوز ما نحن فيه، كان لابد من اتخاذ إجراء غير تقليدي في إدارة العمل لفترة زمنية قد تصل إلى 3 شهور، وأنا ممكن أفتح الإجراءات شوية لمدة زمنية محددة حتى أقبل التجاوز والعوار فيها مؤقتا ثم أضبط الدنيا تاني، لكن الناتج هيكون إننا عملنا قوة دفع هائلة لمشروعات تستغرق وقتا طويلا عقبال ما تطلع».

الدولة مستعدة للمشاركة في المشروعات

وأكد: «بالنسبة للبنوك المصرية وتمويل المشروعات، فأنا هحلها وأنا قاعد دلوقتي، وهقول الآتي، بما إننا عندنا قوائم لمشروعات محددة الدولة أقرتها بين وزارة الصناعة ووزارة المالية واتحاد الغرف التجارية، أقدر أقول للبنك من فضلك لما المشروعات دي تجيلك، لو سمحت يتم العمل معها، لأن بطريقة دراسة الجدوى الحالية هناخد 5 سنين والفرصة هتضيع مننا 5 سنين، وبالطريقة اللي بقول عليها ممكن ياخدوا سنة، وأنا مستعد كدولة أدخل بنسبة في المشروعات عشان نتجاوز موضوع الوقت والخوف ونحقق اللي إحنا بنتمناه».