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السيسي: إنفاق تريليون جنيه على مشروعات «حياة كريمة».. وعاوز الشعب المصري يحس بالازدهار

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محمد عزالدين
12:07 م | السبت 29 أكتوبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مشروعات مبادرة «حياة كريمة» سينفق عليها نحو تريليون جنيه، وسيكون بها إحلال وصيانة للمشروعات خلال السنوات المقبلة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح الملتقى والمعرض الدولي الأول للصناعة، الذي أقيم اليوم، بمركز المنارة للمؤتمرات: «عاوزين البلد دي تقوم وشعبها يحس بشيء من الازدهار».

وتطرق الرئيس السيسي، في حديثه إلى دراسات الجدوى لبعض المشروعات، قائلا: «3 أو 4 شهور عقبال ما ندرس ونشوف التمويل، ونلاقي المشروع ده يطلع بعد سنتين تلاتة أو أربعة، وعقبال ما تعمل تعاقدات والمواصفات الفنية والمالية.. أنا بقالي 7 سنين في الشغلانة دي وعارف إن الموضوعات دي بتتأخر وبتضيع علينا الفرص».

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