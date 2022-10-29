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مواعيد عرض مسلسل شراب التوت البري.. دراما اجتماعية عن العائلات

كتب:

هبة أمين
12:34 م | السبت 29 أكتوبر 2022
أبطال مسلسل شراب التوت البري

أبطال مسلسل شراب التوت البري

يبحث الجمهور عن مواعيد عرض مسلسل شراب التوت البري والقنوات الناقلة له، والذي يعد أبرز الأعمال الدرامية التركية التي تتصدر محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، وتدور أحداثه حول زيجة تجمع بين عائلتين مختلفتين في كل النواحي، ما يترتب عليه مفاجآت وتفاصيل غير متوقعة في إطار درامي اجتماعي.

مواعيد عرض مسلسل شراب التوت البري

وتتضمن مواعيد عرض مسلسل شراب التوت البري، الذي بدأت أولى حلقاته يوم 21 أكتوبر من الشهر الجاري، على شاشة قناة show tv التركية، وتعرض حلقة جديدة مساء يوم الجمعة من كل أسبوع، بخلاف عرضها بعد ذلك مترجمة باللغة العربية على منصات ومواقع إلكترونية متخصصة في الدراما التركية.

أبطال مسلسل شراب التوت البري

ويشارك في المسلسل عدد من النجوم أبرزهم باريش كيلتش، وسيتار تانريوجين، وسيلا تورك أوغلو، وإفريم ألاسيا، ودوغوكان جونجور، وفايزة سيفليك، وسيبل تاشجيوغلو، وموجدا أوزمان، وسيلين تركمان، وفيراي داريشي، وأورال أوزير، ورحيم كان كابكاب، وجيرين يالازوغلو، وسيركان تينماز، وأوزلم جاكار يالسينكايا.

 ويترقب الجمهور معرفة تفاصيل الأحداث، وكيف ستسير العلاقة بين الزوجين في ظل وجود اختلاف بين الأسرتين من الناحية الاجتماعية والثقافية، وكيف ستؤثر على حياتهم.

 

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بقلم هبة أمين