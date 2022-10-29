مواعيد ضخ المياه بالساحل الشمالي والبحر الأحمر.. اعرف التفاصيل

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، مواعيد ضخ المياه اليوم السبت في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها، إضافة وقف ضخ المياه بمنطقة السنوسية مرتفع لوجود كسر بخط المياه.

مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم

أعلنت «مياه الشرب» في مطروح عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مواعيد وأماكن ضخ المياه اليوم في عدد من المناطق الواقعة بنطاق عملها على النحو التالي:

- منطقة «غوط رباح» من الساعة 10 حتى الساعة 10 صباح اليوم التالي.

- منطقة «عمارات محدودي الدخل» من الساعة 1 ظهرا حتى الساعة 6 مساءً علي مرحلتين.

- منطقة «خط عجيبة» من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8.30 صباحا.

- منطقة «شرق وغرب المدينة » من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 4 مساءً.

- منطقة «عزبة العسكر» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 6 مساء

- منطقة «عمارات ك 7» من الساعة 11 صباحًا حتى الساعة 6 مساء

- منطقة «عمارات ك 4» من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 4 عصرا

إيقاف ضخ المياه بمنطقة السنوسية مرتفع

وكشفت الشركة عن إيقاف ضخ المياه بمنطقة السنوسية مرتفع لوجود كسر بخط المياه وجاري الإصلاح، لافتًا إلى أنه سيتم الضخ عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

طالبت الشركة أهالي سكان منطقة 253 وحدة برأس غارب الربط على شبكة المياه الجديدة حيث جرى الانتهاء من إحلال وتجديد شبكة المياه بالمنطقة، ويتم الضخ على الشبكة الجديدة بداية من الثلاثاء المقبل الموافق الأول من شهر نوفمبر المقبل 2022 على أن يتم التوصيل تحت إشراف الشركة.

طرق التواصل مع شكاوى واستفسارات المواطنين

وأعلنت الشركة أرقام تليفونات لتلقي استفسارات وشكاوى المواطنين على الخط الساخن 01002899956 وعن مواعيد ضخ المياه على رقم «واتس أب» 01001849993.