لعشاق اللمسات الجمالية.. شروط وضوابط عمل «بارتيشينات» بالجيزة

أعلنت ادارة التسويق بمحافظة الجيزة، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن مواقع متميزة لعمل بارتيشنات بحي الدقي، تقاطع شارع الطوبجي مع شارع السودان المتجه إلى محطة مترو جامعة القاهرة.

الشروط والمستندات المطلوبة للمتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات

وحددت الإدارة 5 شروط ومستندات مطلوبة للمتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات بحي الدقي كالتالي..

- صورة بطاقة الرقم القومي.

- تصميم نموذج للبارتيشين الذي سيتم تنفيذه.

- صورة السجل التجاري والبطاقة الضريبية.

- دفع مبلغ جدية طلب يسترد في حالة الرفض.

- الأولوية لأصحاب العلامات التجارية «البراند».

الضوابط المطلوبة للمتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات

وكشفت الإدارة 5 ضوابط مطلوبة للمتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات بحي الدقي كالتالي

- التعاقد لمدة 3 سنوات بزيادة سنوية 10%.

- يتم تحديد سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق للمنطقة بكل حي بحيث لا تقل مساحة البارتيشين عن 16 مترا.

- دفع مبلغ تأمين 10% من إجمالي قيمة التعاقد.

- تقديم نموذج بارتيشين ذات طابع جمالي ومظهر جذاب يضيف لمسة جمالية.

- يلتزم المتعاقد بسداد قيمة استهلاك المرافق مع الجهات المختصة.

أرقام تليفونات تمكن المتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات

وحددت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة أرقام تليفونات تمكن المتقدمين الراغبين في الحصول شروط ومستندات مطلوبة للمتقدمين للحصول على مواقع متميزة لعمل بارتيشنات بحي الدقي كالتالي 0235823776 - 0237794876.