شروط الحصول على أكشاك و«بارتيشنات» تجارية في الجيزة

أعلنت ادارة التسويق بمحافظة الجيزة، تأجير عدد من البارتيشنات والأكشاك التجارية في نطاق الجيزة، عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، حيث أتاحت محافظة الجيزة، الفرصة لتأجيرها لأي من الشباب أو المحلات التجارية أو المستثمرين، بعدد من الشروط والضوابط.

شروط تاجير أكشاك في الجيزة

- مدة التعاقد 3 سنوات مع زيادة سنوية 10% في قيمة الإيجار.

- يتم تحديد الإيجار بناء على سعر المتر المربع وفقا لسعر السوق، بالمنطقة الخاصة بكل حي.

- دفع مبلغ عند تقديم الطلب بالحي، لإثبات جدية التعاقد.

- دفع 10% تأمين من إجمالي قيمة التعاقد.

- أن يقدّم الطالب نموذج «بارتيشن» ذات طابع جمالي وجذاب، بحيث يضيف لمسة جمالية للحي.

- توصيل المرافق الخاصة بالأكشاك من (مياه – كهرباء) عن طريق الحي.

- يلتزم المتعاقد بسداد قيمة الاستهلاك الشهرية للجهات المختصة.

المستندات المطلوبة عند تاجير الأكشاك

- صورة من بطاقة الرقم القومي حديثة.

- تقديم صورة من النموذج المقترح للكشك التجاري، على أن يكون محددا به نوع النشاط على «سي دي» أو «فلاشة».

- صورة من السجل التجاري إن وجدت.

- صورة من البطاقة الضربيبة إن وجدت.

- الأولوية في الاختيار لأفضل الأشكال المقدمة والأنشطة المقترحة.

الأماكن المتاحة للتأجير

وأوضحت محافظة الجيزة، الأماكن المتاحة للتاجير في أحياء المحافظة، وهي كما يلي:

حي العجوزة

- 5 أكشاك في قطاع كوبري الإليزيه أمام الكنيسة.

- 5 أكشاك في قطاع مزلقان أرض اللواء.

- 5 أكشاك أسفل كوبري 6 أكتوبر بشارع النيل.

- يتم تقديم الطلبات، بإدارة التسويق بحي العجوزة.

حي بولاق الدكرور

- 5 أكشاك في قطاع مزلقان أرض اللواء.

- 10 أكشاك قطاع بجوار سور شركة الكهرباء، متفرع من ترعة المعتمدية.

- يتم تقديم الطلبات، بإدارة التسويق، بحي بولاق الدكرور.