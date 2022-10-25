مصدر بـ«التعليم»: امتحانات شهر أكتوبر لن تكون موحدة على مستوى المديريات

أعلنت المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية عن الاستعدادات النهائية؛ لعقد امتحانات شهر أكتوبر 2022 لجميع صفوف النقل، وسط تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية في المدارس، موضحةً أنّ الامتحانات الشهرية ستعقد في مواعيدها المحددة، ولن تُلغى.

امتحانات شهر أكتوبر 2022 غير موحدة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل، لن تكون موحدة على مستوى المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، وأن لكل إدارة تعليمية امتحاناتها الخاص بها، مشيرا إلى أن الامتحانات الشهرية ستعقد في مواعيدها المحددة ولن تُلغى، وأنّ أسئلة الامتحانات ستكون من ضمن ما تم تدريسه من مقررات دراسية للطلاب، خلال شهر أكتوبر.

أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 تقيس الفهم ونتاج التعلم

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ أسئلة امتحانات شهر أكتوبر 2022 لطلاب صفوف النقل في مختلف المراحل التعليمية ستقيس الفهم ونتاج التعلم وليس الحفظ والتلقين، لافتًا إلى أنّ هناك تعليمات مشددة لجميع المديريات التعليمية بمختلف محافظات الجمهورية، بأن الامتحانات الشهرية ستعقد مع تسيير اليوم الدراسي، ويتم اختيار حصة لعقد الامتحانات، وستكون مدة الامتحان 45 دقيقة، منوها بأنّ أعمال السنة خلال العام الدراسي الجديد، مُقسمة إلى «5% انضباط، و5% سلوك، و10% أحد اختبارات الشهرين، و80% اختبار الفصل الدراسي الأول».

إجراءات صارمة داخل المدارس لمواجهة كورونا

وأضاف المصدر، أنّ جميع المدارس على مستوى الجمهورية ملتزمة تماما بتنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة؛ للوقاية من تفشي فيروس كورونا، حفاظًا على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على العملية التعليمية، مؤكدًا أنّ العام الدراسي الجديد في أسبوعه الرابع سار بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أي معوقات تؤثر على سيرها، منوهًا بأن الحضور الطلابي في المدارس مرتفع للغاية، وأن أعمال الغياب والحضور تتم بشكل منتظم.