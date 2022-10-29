موعد الكشف الطبي وتقديم الأوراق للطلاب الفنيين بـ«هندسة الإسكندرية».. اعرفه

حددت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية موعد إجراء الكشف الطبي وسداد الرسوم وتقديم الأوراق للطلاب الحاصلين الدبلومات الفنية والمسابقة المركزية المرشحين للكلية لعام 2022، حيث يبدأ من غد الأحد إلى الأربعاء المقبل، وذلك في إدارة الشئون التعليمية، علمًا بأنهم منقسمين إلى مجموعات على أيام متتالية.

وأهابت الكلية بالتزام الطلاب باليوم المحدد لكل طالب طبقًا للكشوف التي تم إعلانها على الصفحة الرسمية لكلية الهندسة.

ووفق إخطار كلية الهندسة لطلابها تكون المستندات المطلوبة للتقديم هي:

الأوراق المطلوبة للتقديم

1. أصل وصورة شهادة الميلاد الكمبيوتر ذات العلامة المائية.

2. أصل وصورة شهادة المؤهل الدراسي الحاصل عليها الطالب.

3. صورتين من بطاقة الترشيح للقبول في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.

4. 3 صور من بطاقة الرقم القومي للطالب، وصورتين من بطاقة ولي الأمر.

5. 8 صور شخصية حديثة.

6. نموذج 2 جند من مديرية الأمن مع ملئه وتدبيس صورة شهادة الميلاد، وصورة بطاقة الطالب للذكور فقط.

7. نموذج 6 جند لمواليد 2003 وما قبلها من قسم الشرطة التابع له الطالب للذكور فقط.

وأشارت الكلية إلى أن المعاملات المالية من سداد رسوم وأي خدمات أخرى عن طريق الدفع الإلكتروني.