التعليم: نقل طلاب مدرسة بالمحلة بها شروخ بسيطة إلى أخرى.. ولا صحة لانهيارها

ردت وزارة التربية والتعليم على شائعة وجود انهيار بمدرسة المحلة الكبرى الثانوية الصناعية بنات التابعة لإدارة غرب المحلة التعليمية وتوضح الحقيقة، وأكدت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لجروب برنامج الماميز، أنه تم تشكيل لجنة من هيئة الأبنية التعليمية بمحافظة الغربية، وكشفت عن وجود شروخ بسيطة بأحد الحوائط بالمدرسة، موضحة أنه تم نقل الطلاب إلى مدارس أخرى بنفس المحيط السكني لهم حفاظا على سلامة الطلاب وضمان استمرار العملية التعليمية.

هيئة الأبنية التعليمية تتولى فحص المدارس بصفة مستمرة

وفي سياق متصل، أكدت مديريات التربية والتعليم، أن هيئة الأبنية التعليمية تتولى فحص المدارس بصفة مستمرة للتأكد من سلامة الأبنية، وخصصت مديرية التربية والتعليم في القاهرة تطبيق إلكترونياً لتسجيل المدارس عليه.

وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة التربية والتعليم، مجموعة من التعليمات المهمة بشأن الوجبات المدرسية، أهمها استلام أصناف الوجبات في كراتين مدون عليها جميع البيانات الخاصة بالجهة المنتجة، واستلام الوجبات المدرسية في كراتين مغلقة لقرب عدد للحضور الفعلي وذلك لتحقيق متابعة إجراءات السيطرة.

الاحتفاظ بالوجبات المدرسية داخل المدرسة في غرفة نظيفة وبها تهوية

وأضافت الوزارة، أنه في حالة وجود أي متبقي من الكرتونة بعد التوزيع يتم الاحتفاظ به داخل المدرسة في غرفة نظيفة وبها تهوية مناسبة لتوزيعه في اليوم الثاني مع باقي الكمية المستلمة، ومراعاة عدم وجود أي وجبات متبقية بالمدرسة في نهاية الأسبوع.