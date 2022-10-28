بالأسماء.. إعلان نتيجة انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد برئاسة المستشار حافظ عباس مدير إدارة التفتيش القضائي، النتيجة النهائية للانتخابات، مشيرة إلى اعتماد الفرز الإلكتروني، على أن يتم وضع ورق الفرز الخاص بالعملية الانتخابية في الصناديق وتشميعها بالشمع الأحمر للرجوع إليها في حالة تقديم طعون من المرشحين.

أسماء أعضاء الهيئة العليا والسكرتارية الوفدية

أنور بهادر

سمر عاطف

إيهاب عبدالعظيم

كاظم فاضل

فؤاد بدراوي

أحمد أنيس

حمادة بكر

محمد الفقي

أميمة عوض

جمال شحاتة

محمد عبدالعليم

ياسر العبد

حسين منصور

هاني أباظة

هاني سري الدين

محمد بركات

طارق سباق

محمد عبدالجواد فايد

عمر عبدالجواد

عبد الناصر خير

محمد فؤاد

علي شعيب

السيد الصاوي

إبراهيم صالح

عباس حزين

حاتم رسلان

محمود سامي

محمد سويلم

خالد قنديل

ابتهال الملاح

محمد الإتربي

صابر عطا

أشرف علي الدين

عادل التوني

ياسر حسان

جمال بلال

محمود طايع

صفوت عبدالحميد

عبدالعظيم الباسل

عبدالعزيز النحاس

أمل رمزي

محمد الصياد

سليمان وهدان

مصطفى رسلان

محمد الزاهد

عصام الصباحي

طارق تهامي

محمد مدينة

سيد عيد

أحمد الشريف

السكرتارية الوفدية

أمنية رمزي

زياد الخياط

عرفات ماهر

محمد أرنب

إيهاب محروس

وفتحت اللجان أبوابها في تمام التاسعة صباحًا، وبدأت العملية الانتخابية بنظام التصويت الإلكتروني الذي أقره الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، أمام جلسة المكتب التنفيذي 19 سبتمبر الماضي، وتحت الإشراف الكامل لهيئة النيابة الإدارية، والذي من شأنه إنهاء ظاهرة الأصوات الباطلة وضمان سير العملية الانتخابية في مسار من النزاهة والشفافية واحترام إرادة الناخبين.