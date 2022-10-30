التصريح بدفن عامل لقي مصرعه صعقا بالكهرباء في منزله بالقليوبية

صرّحت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية بدفن عامل لقي مصرعه إثر تعرضه للصعق الكهربائي داخل منزله أثناء قيامه بتوصيل مشترك في قابس الكهرباء، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة واستعجال تقرير الطب الشرعي.

تفاصيل مصرع عامل في منزله بالقليوبية

كان عامل قد لقي مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائي أثناء توصيله مشترك بقابس الكهرباء في منزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وجرى نقل الجثة لمستشفى السلام بالقاهرة، وصرحت جهات التحقيق بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي وبيان سبب الوفاة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

بلاغ بمصرع عامل في منزله بالقليوبية

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة يفيد ورود بلاغ من مستشفى السلام بالقاهرة باستقبال جثة شخص إثر تعرضه لصعق كهربائي بمنزله بمنطقة الجبل الأصفر دائرة المركز.

وبالمعاينة والفحص تبين تعرض «أحمد م إ»، 19 سنة، صانع أحذية، لصعق كهربائي أثناء تركيب مشترك بقابس الكهرباء بمنزله، ما أدى لمصرعه على الفور، وجرى نقل الجثة للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنيه التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي.