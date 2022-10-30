إصابة 8 أشخاص في تصادم سيارة ملاكي برصيف على «صحراوي الفيوم»

أصيب 8 أشخاص بجروح وكسور وكدمات، ظهر اليوم الأحد، إثر تعرضهم لحادث اصطدام سيارة ملاكي كانوا يستقلونها بالرصيف على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، وذلك بسبب السرعة الزائدة، حيث اختلت عجلة القيادة في يد السائق، وفقد إحكام قدرته عليها، فاصطدمت السيارة بالرصيف وصعدت فوقه.

بلاغ بحادث تصادم

وتلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد تلقيهم بلاغاً من أهالي بوقوع حادث اصطدام سيارة ملاكي برصيف، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بنطاق محافظة الفيوم، ووجود عدد من المصابين.

إصابة 8 أشخاص

وعلى الفور، انتقلت قوة شرطة إلى مكان الحادث الذي وقع أعلى كوبري الواسطى على طريق أسيوط الغربي، وتبين إصابة 8 أشخاص بينهم أطفال والذين كانوا يستقلون السيارة، وتراوحت إصاباتهم بين بسيطة ومتوسطة.

نقل المصابين للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف الفيوم، بعدة سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وجرى نقل المصابين الثمانية إلى مستشفى الفيوم العام، وإيداعهم بقسم الطوارئ لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الأشعة اللازمة، تمهيداً لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لكل منهم حسب حالته.

وجرى إزالة آثار الحادث، ووضع السيارة على جانب الطريق، وتيسير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر المحضر اللازم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.