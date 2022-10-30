«حياة كريمة»: إحلال وتجديد 11 بيتا في أسوان.. ولدينا تدخلات بكل المحافظات

علق المهندس محمد صديق مدير القطاع الهندسي بمؤسسة حياة كريمة، على تدخل مؤسسة حياة كريمة لتوفير سكن كريم لإحدى أسر محافظة أسوان بعد حريق منزله بالكامل، قائلا: «تدخلاتنا لا تقتصر على هذه الحالة، إذ نواجه الكثير من تلك الحالات في جميع محافظات الجمهورية مثل أسوان».

زيارة الرئيس إلى أسوان

وأضاف صديق، في مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، على قناة dmc، من تقديم سارة حازم: «الرئيس عبدالفتاح السيسي زار أسوان في ديسمبر الماضي وقت الأمطار والسيول، ومنذ ذلك الوقت، تدخلنا للتعامل مع أكثر من حالة هناك، إذ أن هناك حالات كثيرة تواجه مشكلات الماس الكهربائي وتحدث حرائق كثيرة».

وتابع: «تدخلنا من قبل في إحدى قرى مركز نصر النوبة، وتعاملنا مع أكثر من حالة هناك، وحتى الآن تم إحلال وتجديد أكثر من 11 بيتا في محافظة أسوان، بالإضافة إلى باقي محافظات الجمهورية».

تفاصيل التعامل مع منزل في وادي النقرة

وواصل: «في وادي النُقرة بأسوان، احترق المنزل بالكامل نتيجة ماس كهربائي، وعلى الفور، اتجهت عناصرنا الميدانيين على الأرض وتم التعامل مع الحالة، وأحرينا بحثا عن حالة مالكي المنزل واكتشفنا أن الوضع الاجتماعي بسيط جدا، للدرجة التي تجعلهم عاجزين عن تأهيل البيت للعيش فيه بعض الحريق، وبخاصة أن الحريق أتلف كل محتويات البيت، وما كانوا يعتمدون عليه في مصدر الدخل تمّ إتلافه بالكامل».