استقر سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأحد بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

ونستعرض في التقرير التالي، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في نهاية تعاملات اليوم الأحد بالبنوك المصري، وجاء كالتالي:

سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنوك

وسجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي، 6.53 جنيه للشراء، و6.56 جنيه للبيع.

ولم يختلف سعر العملة العربية في أكبر بنكين حكوميين وهما مصر والأهلي، إذ استقر على نفس السعر فوصل لنحو 6.49 جنيه للشراء، و6.50 جنيه للبيع، وفق المواقع الرسمية لكلا البنكين.

سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم

ونشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه كما يلي:

موقع المصرف المتحد في آخر تحديث لأسعار العملات، أكد أنّ سعر الدرهم الإماراتي اليوم سجل نحو 6.40 جنيه للشراء، والبيع 6.56 جنيه.

وسجلت العملة العربية مقابل الجنيه في بنك قناة السويس نحو 6.54 جنيه للشراء، و6.58 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك نحو 6.55 جنيه للشراء و6.58 جنيه للبيع.

وأظهرت شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، سعر الدرهم الإماراتي الذي سجل 6.48 جنيه للشراء و6.52 جنيه للبيع.

وجاء سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه في البنك العربي الإفريقي الدولي، 6.50 جنيه للبيع، و6.39 جنيه للشراء.