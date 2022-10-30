«الطاهري»: لدينا فريق مؤهل للمنافسة وخضع لتدريب على يد خبراء وأكاديميين

قال الكاتب الصحفى أحمد الطاهرى، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن قناة «القاهرة الإخبارية» تُبث على تردد 11747 V، وأُجرى التحضير لها منذ يونيو 2021، والقناة ستكون إضافة كبيرة للمُشاهد المصرى والعربى، وستكون مسئولية كبيرة جداً، إذ إن هناك رد فعل إعلامياً عظيماً مع الانطلاق.

الطاهري: فكرنا في مشروع «القناة» منذ 2017.. وأعدنا الاستعداد للانطلاق بعد «كورونا»

وأكد «الطاهرى»، فى تصريحات له، أنّ «هذا المشروع ليس وليد اللحظة، إذ إن التفكير المؤسسى له بدأ منذ عام 2017، وتوقف لفترة ثم جاءت بعد ذلك أزمة كورونا، وفى يونيو 2021، كان توجيه مجلس إدارة الشركة المتحدة بإعادة فتح الملف مرة أخرى، وتم بدء عملية التجهيز مجدداً». وأوضح أن «القناة تهتم بجميع بلدان العالم وانعكاسات الأحداث العالمية على المواطن، وستكون متخصصة فى الشأن العالمى، بجانب الأحداث المصرية المهمة، لأن المُشاهد من حقه معرفة كل ما يدور على أرض مصر»، مؤكداً أنه لا توجد عاصمة فى العالم تضاهى «القاهرة، ولذا سُميت القناة بـ«القاهرة الإخبارية».

وتابع أنّ «دولة بحجم مصر لم تعد تصنف فقط على أنها الكتلة الأكثر صلابة فى منطقة الشرق الأوسط أو المنطقة المركزية فى منطقة جنوب المتوسط، وإنما أصبح لها دور فعال فى أهم وأخطر الملفات العالمية، وهذا يتطلب قناة تقدم محتوى بالغ الدقة والأهمية ويستدعى الكثير من الجدية». ولفت إلى أن ساحة المنافسة مفتوحة للجميع، وأن الإعلام فى أى زمان ومكان، هو جزء من سياق اجتماعى وسياسى، فإذا كان الإعلام متطوراً، فنحن أمام سياق اجتماعى وسياسى يساعد على وجود هذا الإعلام.

الطاهري: نرتكن للمدرسة المصرية الأصيلة «ماسبيرو»

وأشار إلى أنّ «القناة تُبث على القمر الصناعى المصرى الجديد باللغة العربية وتصاحبها قناة صوتية ثانية بالإنجليزية لمخاطبة العالم»، وأنّ «الفريق الفنى من أبناء ماسبيرو والدول العربية الشقيقة، إذ نرتكن للمدرسة المصرية الأصيلة «ماسبيرو»، وهناك 40% من العاملين بالقاهرة الإخبارية من أبنائها»، مشيراً إلى أن «القناة غير مُثقلة بكم هائل من الموظفين والأولوية للمحتوى، حيث جرى التعاقد مع شركات متخصصة لتدريب الإعلاميين والمذيعين فى قنوات المتحدة بشكل يومى وليس موسمياً، بما يتضمن محاضرات نوعية تناقش الأزمات والأحداث الجارية من خلال متخصصين وخبراء أكاديميين».

وتابع: «خيرى حسن مثلاً، على مدار الشهرين اللى فاتوا بيعمل تدريب للزملاء فى القناة، التدريب ده عبارة عن نقل الخبرات، بيحكى ليهم عن مواقف تعرض لها أمام الشاشة وكيف تعامل معها»، موضحاً فى الوقت ذاته أنه تم العمل على الاستفادة من خبرات الكاتب الصحفى القدير عادل حمودة «له تاريخ كبير فى الإعلام، لو فيه صحفى فى أى بلد بتتكلم باللغة العربية ميعرفش مين عادل حمودة يبقى مشتغلش صحفى». وأشار إلى «تعاون قطاع القنوات الإخبارية مع شركة 30N فى مجالات تدريب كوادر القاهرة الإخبارية الإعلامية والإدارية، وتطبيق قياسات مؤشرات الأداء والتنافسية».

وحول اختيار مُذيعين وكوادر بشرية من قناة «إكسترا نيوز»، قال «الطاهرى» إنّ «ذلك أمر طبيعى لأن هذا استثمار مؤسسة وتم إعدادهم لهذه المهمة على مدار عام، أما بخصوص السؤال الخاص بهل قمنا بعمل إعلان وظائف؟ الإجابة: أعلنا فى يونيو 2021 عن طريق صفحة قناة إكسترا نيوز، وتقدم فى اليوم نفسه أكثر من 5 آلاف شخص، وتمّ الاستقرار على فريق الانطلاق».

وكشف «الطاهرى»، فى وقت سابق، عن قائمة خبراء «القاهرة الإخبارية»، وهم: ياسر ثابت، وعزت إبراهيم، وأشرف العشرى، وأشرف سنجر، ومحمد فايز فرحات، ونورهان الشيخ، ومحمد مصطفى أبوشامة، وأسامة السعيد، وسيد جبيل، وإيهاب عمر، واصفاً إياهم بقوله: «أهل الخبرة والمعرفة والطموح». واختير الفنان أحمد فؤاد سليم ليكون الصوت الرسمى للقناة، حيث طُرح العديد من البروموهات الخاصة بها، والتى حظيت بإعجاب الكثير، حيث يقول فى أحدهم: «من البداية.. الخبر حكاية.. التاريخ حكى.. كتب.. وقال.. هنا القاهرة.. عاصمة الخبر».

وتضم «القاهرة الإخبارية» عدداً كبيراً من المُذيعين، منهم عادل حمودة، وجمال عنايت، وحسانى بشير، وتامر حنفى، وهمام مجاهد، وأحمد أبوزيد، وياسر رشدى، وأميمة تمام، وجمانة هاشم، ونهى درويش، وشيرين غسان، وآية الكفورى، وشيماء الكردى، وليلاس كفوزى، ومارينا المصرى، ورغدة منير، ودينا زهرة، وكذلك الإعلامى العراقى رعد عبدالمجيد، والسورية أمل مضهج.