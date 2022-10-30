رئيس التجارة الداخلية بالتموين لـ قصواء الخلالي: الدفع بعربات متنقلة لبيع السلع الاستراتيجية غدا

قال الدكتور عبدالمنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، إن الوزارة لديها 1300 منفذ من منافذ المجمعات الاستهلاكية، بينما وصل عدد أفرع سلسلة جمعيتي لـ3000 فرع، مشيرا إلى أن بدالي التموين يقوموا بداية من الغد بالدفع بكميات كبرى من السلع الاستراتيجية بعربات متنقلة ومحملة بالأرز والسكر والزيت وغيرها من السلع الأخرى، من خلال غرفة العمليات التابعة للشركة القابضة.

رفع الأعباء عن المواطنين

وأضاف «خليل»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج في المساء مع قصواء، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، على فضائية CBC: «سندفع بعربات متنقلة بسلع استراتيجية، وجميع المنافذ سيكون فيها سلع بكرة من أرز وزيت وسلع استراتيجية، ودي كانت توجيهات القيادة السياسية لرفع الأعباء عن المواطنين».

الرقابة على الأسعار

وأوضح أن القيادة السياسية وجهت كذلك بالرقابة على الأسعار، والتأكد من عدم منع أو حجب أي من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن: «حققنا نجاحا باهرا في إتاحة الأرز خارج المنظومة، وفيه حوافز للأرز بتأمين المخزون الاستراتيجي خلال العام المقبل».

وتابع: «عندنا 5 ملايين طن شعير السنة دي من إنتاج المليون ونصف المليون فدان، يعني عندنا 3.6 مليون طن أرز أبيض، ومحدش يقلق من أي حاجة».