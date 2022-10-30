نادية مصطفى من حفلها بـ«الموسيقى العربية»: «جمهور الإسكندرية له فضل عليّ»

أحيت الفنانة نادية مصطفى بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو علاء عبد السلام حفلًا فنيًا، اليوم الأحد، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، وأشادت بجمهور الإسكندرية قائلة: «جمهور إسكندرية له فضل عليّ».

وقدمت خلال الحفل الذي تنظمه دار الأوبرا المصرية ضمن مهرجان الموسيقى العربية الـ31 في الإسكندرية في الفترة من 20 أكتوبر إلى 3 نوفمبر، بعض أغانيها منها «مسافات، والصلح خير، وجاي في إيه، وقولها أنت، وسلامات، وأدعو لمصر» ومن ألحان زمن الفن الجميل قدمت بـ«يا ساعة بالوقت اجري، وبتسأل ليه عليا، ويا جمال إسكندرية».

مجموعة مختارة من الطرب الأصيل

وعزفت الفرقة الموسيقية في الفصل الأول من الحفل، موسيقى «الشروق» ثم قدم نجوم الأوبرا مجموعة مختارة من الطرب الأصيل منها: «حبيبي وعنيا، ومال القمر ماله» من أداء الفنان أشر وليد، وغني لي شوي شوي، والورد جميل» أداء الفنانة حنان الخولي، والدنيا غنوة، ويا أعز من عيني» أدا الفنانة نهاد فتحي، وأختتم الفنان ياسر سليمان الفصل بأغاني الفنان محمد رشدي «بهية، ومتى أشوفك، وطابر يا هوى».

حفل الفنانة المغربية جنات الأربعاء المقبل

ووفق بيان دار الأوبرا، تواصل حفلات مهرجان الموسيقى العربية يوم الأربعاء المقبل، بحفل فني للفنانة المغربية جنات بمشاركة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو محمد الموجي ومشاركة نجوم الأوبرا الفنانين «مي حسن، وأحمد عفت»، وصوليست العود الفنان محمود عبد الفتاح.