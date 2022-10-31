ريم سامي: «الإمارات بيتي التاني.. ولما بسافرلها مابحسش بغربة»

بحفل فني تحت سفح الأهرامات، أحيا المطرب الإماراتي حسين الجاسمي والمطرب عمرو دياب فعاليات ختام احتفالية مرور 50 عاما على تأسيس العلاقات المصرية الإماراتية، بحسب تقرير تلفزيوني لبرنامج «من مصر»، المذاع على شاشة «CBC»، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل.

ريم سامي: الإمارات بيتي التاني

وعبرت الفنانة ريم سامي، عن مدى حبها لدولة الإمارات العربية المتحدة، قائلة: «بحس دايما الإمارات هي بيتي التاني، ولما بسافر بشوف مدى حبهم للمصريين ومش بحس بغربة لما بروح الإمارات، ودايما بحس إننا داعمين لهم وهما داعمين لينا».

وأشادت الفنانة ميسار المغربي، بالعلاقات المصرية الإماراتية، قائلة: «يارب يديمها نعمة، ويحفظ أمن وأمان مصر قلب الأمة العربية النابض، ويديم علينا الحب بين الأوطان العربية كلها، والعلاقات المصرية الإماراتية والعربية، ويديم علينا العطاء والسند والجمال في الفن والإعلام».

50 عاما على العلاقات بين البلدين

وقدمت احتفالية تأسيس مرور 50 عاما على العلاقات المصرية الإماراتية جلسات وحوارات متنوعة على مدار 3 أيام منها ناقش المنتدى الاقتصادي مختلف جوانب القطاع ومجالاته، وتناول رؤى جديدة حول قوة العلاقات السياسية الإماراتية المصرية، ومدى تأثيرها في محطيها العربي، وجرى استعراض مسارات جديدة في مسيرة التطوير الحكومي.

وألقى المنتدى الثقافي الضوء على آليات تطوير التعاون المشترك وتلبية متطلبات المرحلة الراهنة.