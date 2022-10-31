افتتاح أول مجلس مدينة ذكي بشرم الشيخ غدا.. صديق للبيئة وخدمات رقمية متميزة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، انتهاء الأعمال النهائية الخاصة بإنشاءات مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، مشيرا إلى أنه أجرى جولة تفقدية لوضع اللمسات النهائية قبل افتتاح المجلس غدا الثلاثاء.

وقال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن أثاث المجلس الجديد وصل بالفعل، وجرى فرش المبنى بالكامل، وتجهيزه بأجهزة الكمبيوتر وشبكات الاتصال ليقدم أول خدمة متميزة في تاريخ المحليات.

مبنى صديق للبيئة

وأوضح محافظ جنوب سيناء، أن مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة، ومن المباني الذكية في نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقني والتكنولوجي والرقمنة.

وتابع، بأنه سيُجرى افتتاح المجلس غدا في إطار الاستعداد لاستضافة قمة المناخ خلال أيام ليقدم خدمة مميزة للمواطن والسياح، مشيرا إلى أن المركز بخدمات مميزة تضمن سهولة وسرعة في التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أن المجلس مقام على مساحة 20 ألف متر مربع، ومزود بمركز تحكم متصل بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة بأحدث أجهزة الاتصالات للتدخل السريع وإدارة الأزمات.

200 مليون جنيه

وقال «فودة»، إن تكلفة مجلس مدينة شرم الشيخ الذكي بلغت 200 مليون جنيه تقريبا، ويضم عددا من الإدارات، منها مركز خدمات مصر، والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، ومركز الطوارئ، مشيراً إلى الانتهاء من اللاند سكيب المحيط بالمبنى ضمن أعمال الحديقة المركزية.

وأضاف المحافظ، أن مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد يقع على الطريق الأوسط بجوار الحديقة المركزية، والتي تضم مجمع بنوك ومول تجاري كما يتيح للمواطن والسياح فرصة للتنزه خلال تواجده بالمجلس.