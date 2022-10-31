سعر الدولار أمام الجنيه المصري في البنوك اليوم الإثنين 31 أكتوبر 2022

ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات الصباحية بمعظم البنوك الحكومية والخاصة العاملة بالقطاع المصرفي، مثل البنك الأهلي ومصر وغيرها.

سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم

وفي هذا التقرير، نرصد سعر الدولار بالجنيه المصري اليوم في بداية التعاملات الصباحية، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، المسؤول عن وضع السياسات النقدية لجميع البنوك، سعر صرف الشراء بنحو 24 جنيها، بينما سعر صرف البيع نحو 24.10 جنيه.

وارتفعت سعر العملة الأمريكية بنحو 7 قروش في عمليات البيع والشراء في بنكي الأهلي ومصر، حيث سجل سعر البيع 23.9 جنيه مقابل 23.2 جنيه أمس، بينما سعر الشراء 23.8 جنيه مقابل 23.1 جنيه في نهاية اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

وعبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء العملة الخضراء، ليسجل نحو 22.95 جنيه، وبينما ارتفع سجل سعر البيع ليسجل نحو 23.85 جنيه.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2022

ونشرت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك الخاصة والدولية العاملة في القطاع المصرفي المحلي، سعر الدولار مقابل الجنيه كما يلي.

وذكر موقع المصرف المتحد في آخر تحديث لأسعار العملات، أنّ سعر الدولار اليوم سجل نحو 23.85 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 23.95 جنيه.

وفي بنك قناة السويس سجل سعر الدولا بالجنيه المصري مقابل الجنيه نحو 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 24.1 جنيه للشراء و24.2 جنيه للبيع.

أما في البنك التجاري الدولي CIB، جاء سعر العملة الأمريكية بلغ نحو 23.8 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 23.9 جنيه.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 23.9 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 23.8 جنيه.