استقرار الدولار عالميا وسط توقعات بالزيادة.. وسعره في البنوك 24.20 جنيه

ثبت مؤشر الدولار قرب 110.8 اليوم، محافظًا على تقدمه الأخير، حيث دعم الإنفاق الاستهلاكي القوي والضغوط التضخمية المستمرة في الولايات المتحدة، مسار أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي عدوانيًا في حملته التشديدية برفع سعر الفائدة.

توقعات برفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة

ويتوقع على نطاق واسع، أن يرفع البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس أخرى هذا الأسبوع، رغم أنّ الأسواق ستبحث عن أي تلميحات متشائمة من خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد الاجتماع.

مرونة الاقتصاد الأمريكي

وأظهرت البيانات التي صدرت الأسبوع الماضي، أنّ الاقتصاد الأمريكي توسع أكثر من المتوقع في الربع الثالث بعد ربعين متتاليين من الانكماش، ما يسلط الضوء على مرونة الاقتصاد الأمريكي في مواجهة تباطؤ النمو العالمي، ويدفع الطلب على الدولار باعتباره الملاذ الآمن.

وتاريخيا، وصل الدولار الأمريكي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 164.72 في فبراير من عام 1985، ويتوقع أن يتداول عند 112.15 بنهاية هذا الربع (أكتوبر - ديسمبر 2022)، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية وتوقعات المحللين من مزود البيانات الاقتصادية Trading Economics على أن يتم التداول عند 116.44 في غضون 12 شهرًا.

ومحليا، سجل الدولار الأمريكي أمام الجنيه في أغلب بنوك القطاع الخاص، اليوم الإثنين، 24.20 جنيه للبيع، بينما ظل في البنك المركزي المصري عند 24.14 جنيه، وجاءت أقل البنوك سعراً في بيع الدولار، هي: مصر، ومصر إيران، والأهلي المصري، والعربي الأفريقي، والمشرق، والبنك التجاري الدولي.