الفيوم تستعد لموجة الطقس السيئ بجاهزية المعدات وتطهير المجاري المائية

ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، صباح اليوم الاثنين، خطط التعامل مع موجات سقوط الأمطار، وظروف الطقس السيء حال حدوثها خلال الأيام المُقبلة، بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، وذلك خلال اجتماع عقده مع مع رؤساء مجالس المدن، بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة.

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة متابعة مجالس المدن ومسؤولي الري، لنشرات هيئة الأرصاد الجوية ومؤشرات السيول أولاً بأول، والاستعداد التام لمواجهة أي تغيرات مناخية، وكذلك التأكد من جاهزية المعدات لمواجهة سقوط الأمطار وظروف الطقس غير المستقر، ورفع آثار الأمطار وتجمعات المياه أولاً بأول، بالتزامن مع أعمال التطهير المستمر للترع والمجاري المائية والمصارف والأبحر.

كما وجه محافظ الفيوم، بمتابعة الطرق الجديدة التي تم رصفها، ومراجعة مناسيب تجمع المياه عليها، ووضع حلول للتعامل مع سقوط الأمطار خلال عمليات رصف الطرق الجديدة.

التصدي لحرق المخلفات الزراعية

كما شدد محافظ الفيوم، على ضرورة التصدي لظاهرة حرق المخلفات الزراعية وتراكمات القمامة، موجهاً رؤساء الأحياء والوحدات المحلية القروية بالتنسيق مع مديري الإدارات الزراعية والجمعيات، بالمرور الميداني الدوري على الحقول الزراعية، للتصدي لهذه الظاهرة والحد من انبعاثات الغازات التي تضر بصحة الإنسان والبيئة.

تنفيذ مبادرات التشجير

ولفت محافظ الفيوم، إلى ضرورة متابعة تنفيذ مبادرات التشجير مع جهاز شئون البيئة، وحصر جميع الأشجار التي تُزرع بنطاق كل مركز، وكذا متابعة إجراءات وآليات خطة ترشيد استهلاك الكهرباء بمختلف أنحاء المحافظة.

أرقام استقبال شكاوى المواطنين

ولفت المحافظ، إلى أنّ غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة، على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري لحلها، مشيراً إلى أن غرفة العمليات تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043، والخط الساخن 114.