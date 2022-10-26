فرص عمل في السفارة الأمريكية براتب شهري 318 ألف جنيه.. اعرف الشروط

كشفت الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية، عددًا من الوظائف الشاغرة للمصريين للعمل بمقرها بالقاهرة، ووضعت السفارة عددًا من الشروط الواجب توافرها بالمتقدمين والخبرات.

وفيما يلي، نرصد وظائف السفارة الأمريكية المتاحة للمصريين وفق الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في القاهرة، التي تضمنت ما يلي:

وظائف السفارة الأمريكية

توفر السفارة الأمريكية فرصة العمل كمساعد التأشيرات في المكتب القنصلي، من يجد في نفسه المؤهلات والضوابط وشروط التقديم ما يلي:

- دوام العمل: الوظيفة تعمل بدوام كامل وعدد ساعات العمل إلى 40 ساعة في الأسبوع.

- أن يكون المتقدم قادرًا على بدء العمل في غضون فترة معقولة من استلام تفويض الوكالة أو الموافقات والشهادات.

- الراتب 202 ألفًا و218 جنيهًا استرلينيًا سنويًا، ما يعادل 4 ملايين و571 ألفا و272 جنيهًا مصريًا، أي ما يقرب من 380 ألفا و939 جنيهًا مصريًا شهريًا.

- آخر موعد للتقديم للوظائف 30 أكتوبر الجاري.

يمكن التقديم الكترونيًا من خلال موقع السفارة، الدخول بشكل مباشر من هنا.

عامل تشغيل الهاتف

الوظيفة الثانية المطلوبة في السفارة الأمريكية، هي مشغل هاتف في مكتب إدارة موارد المعلومات «IRM»، يجب أن يكون المرشح قادرًا على بدء العمل في غضون فترة زمنية معقولة من استلام تفويض الوكالة.

تضمنت ضوابط وشروط الوظيفة ما يلي:

- دوام العمل: تعمل هذه الوظيفة بدوام كامل، وتصل ساعات العمل لنحو 40 ساعة أسبوعيا، على أساس المناوبة يحددها المشرف.

- آخر موعد للتقديم للوظيفة في 1 نوفمبر المقبل.

- الراتب 110 ألفا و917 جنيها استرلينيا، ما يعادل مليوني و507 آلاف و352 جنيهًا مصريًا سنويًا.

للإطلاع على كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخاصة بالسفارة الأمريكية يجب الدخول على الموقع الرسمي من هنا.

مع العلم أن كافة الوظائف التي تعرضها السفارة يكون التقديم أونلاين فقط ولا يلتفت للطلبات المقدمة بأي طريقة أخرى.