«الطرق والكباري»: رفع حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار في المحافظات

أكد اللواء حسام الدين مصطفى، رئيس هيئة الطرق والكباري، أن الهيئة أنهت جميع الاستعدادات النهائية، لمواجهة الأمطار والسيول حال حدوثهما خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية متصلة بمجلس الوزراء لمتابعة ما يستجد من معلومات تخص الحالة الجوية، ومتابعة أخبار الأرصاد الجوية لوضع سيناريوهاتها للتصدي للسيول والأمطار إن وقعت في المحافظات.

رفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار والسيول بالمحافظات

وقال حسام الدين، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه تم رفع حالة الطوارئ القصوى، لمواجهة الأمطار والسيول في المحافظات، لافتا إلى أن الهيئة جاهزة تماما، لمواجهة الأمطار والسيول، وأن الهيئة تتابع أحوال الطقس بشكل يومي، لوضع الخطط البديلة حال تساقط الأمطار، مؤكدا أنه تم تجهيز سيارات ومعدات وماكينات شفط المياه متنقلة، لشفط جميع المياه من الطرق الرئيسية، لمنع حدوث أي معوقات على الطرق.

تشكيل فرق طوارئ للعمل حال سقوط الأمطار والسيول

وأوضح رئيس هيئة الطرق والكباري، أنه تم الانتهاء من تشكيل فرق طوارئ وتوزيعها على المحافظات، للعمل والتدخل السريع حال سقوط الأمطار والسيول بمناطق متفرقة بمحافظات مصر، مؤكدا أن الهيئة تتابع نشرة الأرصاد الجوية على مدار الساعة، للتصدي لأي معوقات تحدث بسبب الأمطار حال حدوثها على الطرق السريعة، للحفاظ على أرواح وسلامة المسافرين، منوها إلى أنه تم الانتهاء من صيانة مخرات السيول.

سيناريوهات بديلة حال تساقط الأمطار بغزارة

وأشار حسام الدين، إلى أن غرفة العمليات المركزية بهيئة الطرق والكباري ستعمل على مدار الـ24 ساعة يوميا خلال فصل الشتاء، لمتابعة الأحوال الجوية في كافة المحافظات، مؤكدا أن الهيئة وضعت سيناريوهات بديلة سيتم تنفيذها فورا حال حدوث السيول والأمطار بغزارة، علاوة على تجهيز غرفة طوارئ متصلة بمحافظات الأقاليم، لمتابعة حالة الطقس والتدخل السريع حال حدوث السيول والأمطار، موضحا على تعقيم وتطهير معدات شفط المياه ضد كورونا، حفاظا على أرواح وسلامة العاملين.