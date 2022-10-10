عبدالراضي: الشبكة الوطنية للطوارئ الأكبر من نوعها في الشرق بالأوسط

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الدولة واجهت خلال السنوات الماضية العديد من الأزمات والكوارث التي راح ضحيتها أرواح مواطنين وخسائر في المنشآت، واصفًا توجه الدولة منذ أكثر من عام بإنشاء الشبكة الوطنية للطوارئ كمنظومة للمواجهة والطوارئ بـ«الأمر الرائع»، حيث جرى حتى الآن إنشاء 512 مركزًا، ومستهدف إنشاء 1242 مركزًا.

الشبكة الوطنية للطوارئ الأكبر بالشرق بالأوسط

وأضاف عبدالراضي، في مداخلة هاتفية مع الإعلاميين آية جمال الدين، وأسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على فضائية dmc، أنّ المراكز تضم معظم الوزارات، كون الأزمات والطوارئ ترتبط بالكهرباء وبالصحة والبترول والري والداخلية وغيرها، مشيرًا إلى أهمية أن يكون هناك وحدة ربط لكل هذه الجهات للتعامل مع الأزمات بكل المحافظات، وأهمية دور التحول الرقمي في ذلك.

وكشف الكاتب الصحفي، عن أنّ المركز هو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، ويستهدف بالأساس منع الكوارث والتعامل معها بأقصى سرعة، إضافة إلى تسخير كل أجهزة الدولة لخدمة هذا الهدف.

مصر تخطت أزمة الغذاء التي وقعت بها الدول الكبرى

وأكد مدير تحرير الوطن، أنّ الأزمة الروسية الأوكرانية خلّفت أزمة غذاء لكبرى دول العالم وعلى رأسها أوروبا، وتأثرت جميع دول العالم بالأزمة، لافتا إلى أنّ مصر استفادت من أزمة كورونا وقدرتها على التعامل السريع مع الأزمة، ما جعل المواطنين لا يشعرون بأي أزمة.

وأوضح أنّ توفير مخزون استراتيجي للسلع، دليل على وجود الرؤية والفكر، مشيدًا بمنظومة الصوامع التي وفرت الكثير من القمح، الذي ارتفع سعره نحو 200 دولار عقب الأزمة.