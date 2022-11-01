بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 40 في انقلاب أتوبيس بأسوان

لقى شخص مصرعه، فيما أصيب 40 آخرين في حادث انقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان، وعلى الفور توجهت سيارات الإسعاف ونقلت المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، حيث تنوعت الإصابات ما بين كسور وجروح.

بلاغ بالواقعة

وتلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، إخطاراً يفيد بوجود حادث أسوان بانقلاب أتوبيس بالطريق الصحراوي الغربي بعد كمين أسوان أمام الكيلو 20، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 40 آخرين، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أسوان الجامعى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات.

أسماء المصابين في حادث أسوان

وحصلت «الوطن» على أسماء المتوفى والمصابين في حادث الطريق الصحراوي الغربي في أسوان، وهي كالتالي:

عبد الفتاح آدم إبراهيم 60 عامًا، متوفى، والمصابون هم: عواطف نصر الدين أحمد 55 عامًا، زهيرة حسن عثمان 55 عامًا، عثمان خليل عثمان 24عامًا، أحمد محمد إدريس 21 عامًا، إلهام قسم الله حسن 25 عامًا، ميسرة علي ميسرة 35 عامًا، كمال آدم إسماعيل 57 عامًا، اعتماد عباس الضو 40 عامًا، محمد جمال عثمان 31 عامًا، أميرة عبدالقادر نور الدين 40 عامًا، عبدالمطلب عمر محمد 38 عامًا، ابتسام كمال حمزة 27 عامًا، إيتاي قسم الله 25 عامًا، متاع قسم الله 30 عامًا.

كما أصيب أيضًا: قسم الله فضل السيد 50 عامًا، هشام محمد بابكر 40 عامًا، نهال محمد يحي 35 عامًا، بيان حسن إبراهيم عام واحد، أحمد سليمان أحمد محمد 17 عامًا، هنية عبدالله محمد 30 عامًا، بدور آدم عبد الرحمن 24 عامًا،عزالدين عبدالبشير 43 عامًا، نعمات آدم هارون 18عامًا، آيات الهادي مأمون 31 عاماً، فاطمة محمد حمزة 11عامًا، هبة جلال محمد 40 عامًا، أحمد عبد المجيد مسعود 30 عاما، عادل ادريس دنقل 43 عامًا، ابتسال عبدالله آدم 25 عامًا.

كما أصيب أيضًا: إيمان عبدالله آدم 16عامًا، يوسف على ميسرة 31 عامًا، نادية عبدالجبار 50 عامًا، هناء عبدالله محمد صالح 37 عامًا، عادل إدريس جوكل 43 عامًا، نادية على محمد عثمان 56 عامًا، وجن حافظ عبدالرحمن 4 سنوات، كمال حمزة قرشي 66 عامًا، حسن جمال عثمان 9 سنوات، إيهاب صالح الهادي 21 عامًا، محمد إدريس علي 60 عاما.

وتم نقل المصابين بواسطة 15 سيارة إسعاف إلى مستشفى أسوان لتلقي العلاج.

جرى تحرير محضر بالحادث وأخطرت النيابة للتحقيق في الحادث.