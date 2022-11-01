دراسة علمية: القراءة 30 دقيقة يوميا تساهم في زيادة عمر الإنسان

الحياة لفترة أطول بصحة أفضل هو حلم الكثيرين، وهناك طرق كثيرة من أجل تحقيق هذا الحلم، والذي يكون أساسه بالطبع الرياضة، ولكن مجموعة من الدراسات والأبحاث كشفت أن القراءة بشكل دوري قد تكون سببا في الحياة لفترة أطول على عكس ما يعتقد البعض بأن القراءة مجرد هواية تنمي العقل.

وبحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن ورقة البحثية أصدرها الدكتور الأمريكي «مايكل موسلي» أشارت إلى أن القراءة وخصوصا الروايات الخيالية بمثابة تمرين للدماغ كله، فقد قام باحثون في جامعة ستانفورد بفحص أدمغة الناس أثناء قراءتهم لروايات جين أوستن، وبعد مجموعة من التحاليل وجدوا أن هناك زيادة في تدفق الدم عبر الدماغ.

وقد أوضح الباحثون أن سبب ذلك هو أنه عندما ينغمس شخص في قراءة كتاب جديد، فإن الدماغ يكون مشغول بتخيل الإعدادات والأصوات والروائح والأذواق الموصوفة، وهذا يعمل على تنشيط مناطق الدماغ المختلفة التى تتعامل مع تلك الأفكار، بنفس الطريقة لو كانت تلك الأفكار والتجارب واقعية.

فعلي سبيل المثال كلمة «صابون» عندما يقرأها المرء تثير استجابة ليس فقط في المناطق التي تعالج اللغة في الدماغ، ولكن تثير استجابة في المناطق المخصصة للتعامل مع الروائح.

وقد علق الدكتور«ريموند مار»، عالم الأعصاب في جامعة يورك في بريطانيا، على تلك الدراسات مؤكدا أن قراءة القصص الخيالية يمكن أن تعزز التعاطف ومهارات التعامل مع الآخرين، مشيرا إلى أن القراءة تساعد العقول على التحسن، وبالتالي تقليل نسب القلق والتوتر الذي قد يكون سببا في الإصابة بالأمراض النفسية والعصبية وبالتالي زيادة خطر الوفاة.

ومؤخرا أشار بحث صادر من جامعة ييل أن الأشخاص الذين يقرأون لمدة 30 دقيقة يوميا، يصبح لديهم إمكانية الحياة فترة أطول ممن لا يمارسون عادة القراءة وقد تصل إلى عامين.