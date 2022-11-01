أستاذة جامعية: تغيرات المناخ ألزمت العالم بالبحث عن أنماط استهلاكية جديدة

قالت الدكتور زينب صلاح أستاذ إدارة المنازل والمؤسسات كلية التربية النوعية جامعة المنوفية، إنَّ ظواهر التغيرات المناخية تفاقمت بالفترة الأخيرة في جميع أنحاء العالم، لكون أن كل ما يتمّ إطلاقه في الهواء يتخطى الحدود بين الدول، وهو ما أوجب البحث عن أنماط استهلاكية جديدة تتماشى مع التغيرات الجديدة التي نتجت من الانبعاثات الحرارية.

الاحتباس الحراري هو أحد أبعاد التغير المناخي

وفرقت أستاذ إدارة المنازل، خلال حديثها مع الإعلامي أحمد مدورة ببرنامج «مع الناس» على شاشة «القناة الثانية المصرية»، بين الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، كون الاحتباس الحراري هو أحد أبعاد التغير المناخي، الناتج عن الثورة الصناعية واستخدام الوقود الأحفوري وهو ما يصدر عنه انبعاثات من بعض الغازات على رأسها ثاني أكسيد الكربون، تغلف القشرة الأرضية وهو ما يؤدي إلى احتباس الغازات بالغلاف الجوي وارتفاع درجة حرارة الأرض.

الإسكندرية من ضمن المدن المهددة بالغرق بحلول عام 2100

وأوضحت أستاذ إدارة المنازل أنَّ هناك مخاوف من تزايد درجة حرارة الأرض لـ1.5 درجة، وهو ما سيترتب عليه ارتفاع منسوب المياه بالبحار والمحيطات إلى نصف متر تقريبًا نتيجة لذوبان الجليد، وهو ما قد يهدد بغرق بعض المدن الساحلية، لافتة إلى أنَّ مدينة الإسكندرية من ضمن المدن المهددة بالغرق بحلول عام 2100.

ارتفاع منسوب البحر يزيد من تسريب المياه المالحة بالمياه الجوفية

ولفتت إلى أنَّ زيادة منسوب المياه بالبحار والمحيطات يؤدي إلى زيادة تسريبها إلى المياه الجوفية، وهو ما يؤثر على قطاعات متعددة كالزراعة والسياحة والصناعة، وهو ما أستوجب مواجهة عالمية، واتحاد ما بين الأطراف المجتمعية لكي يتمكن العالم من مواجهة هذه التغيرات والحد منها.