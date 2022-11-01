«يا غلاوي» تشهد تعاون محمد مصطفى وعلي فاروق.. تطرح خلال أيام

انتهى المطرب محمد مصطفى، من تسجيل أحدث أعماله الغنائية، التي حملت عنوان «يا غلاوي»، والذي يشاركه فيها الغناء المطرب علي فاروق، داخل أحد الاستديوهات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة.

محمد مصطفى يتعاون مع الشاعر محمد النجار

الأغنية يتعاون فيها الثنائي مع الشاعر محمد النجار، وهي من ألحان محمد صيام، توزيع بيدو ياسر، وسيجر طرحها خلال الأيام المقبلة.

وجرى تصويرها على طريقة الفيديو كليب، بعدسة المخرج إسلام حمدان، الذي دخل في أعمال مونتاجها مؤخرًا، استعدادًا لطرحها منتصف نوفمبر الجاري.

محمد مصطفى طرح أغنية «أنا القناص»

وعلى جانب آخر، حققت أغنية «أنا القناص» لمصطفى، 150 ألف مشاهدة في غضون أيام من طرحها، عبر صفحته بفيسبوك، وهي من كلمات أمير الحصري، ألحان محمد صيام وتوزيع بيدو ياسر، مونتاج إسلام حمدان، منتج فني حسين، مدير تصوير مصطفى أحمد، من إخراج إسلام حمدان.

ومن المقرر أن يعمل مصطفى خلال الفترة المقبلة، على طرح عدد كبير من الأغنيات الجديدة، بينها دويتو مع بيلا ثروت بأغنية (برة المود)، أول دويتو معا.