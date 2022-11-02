التحقيق في مصرع شاب صدمته سيارة بعين شمس

تحقق الجهات المختصة في واقعة مصرع شاب، صدمته سيارة ملاكى مسرعة أثناء عبوره الطريق في إحدى شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، وضبط رجال الشرطة السائق، وأمرت جهات التحقيق بسرعة إجراء تحريات حول الواقعة وتحليل مخدرات للسائق، لبيان ما أذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه

تفاصيل الحادث

أما عن تفاصيل الحادث الذى شهدته إحدى شوارع منطقة عين شمس بالقاهرة، فكانت بدايتها بورود بلاغ إلى قسم شرطة عين شمس، يفيد مصرع شاب بعدما صدمته سيارة، وعقب ورود البلاغ انتقل رجال الشرطة إلى مكان الحادث، وبإجراء الفحص تبين أنه أثناء عبور الشاب المتوفى للطريق، صدمته سيارة ملاكي يستقلها أحد الأشخاص، مما أدى إلى مصرع الشاب بكسور نتيجة قوة التصادم.

عدم وجود شبهة جنائية

وقبض رجال الشرطة على السائق المتسبب فى الحادث، واقتياده إلى قسم الشرطة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة، وتبين من خلال تحريات رجال الشرطة وتفريغ كاميرات المراقبة عدم وجود شبة جنائية فى الحادث.