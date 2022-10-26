أستاذ تمويل واستثمار: المؤتمر الاقتصادي حقق المكاشفة والمصارحة

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادي 2022 حقق المكاشفة والمصارحة بين طرفي المعادلة الاقتصادية الحكومة والقطاع الخاص، إذ تناول على مدار 3 أيام العديد من الاحاديث والنقاشات المهمة، وأهم الملفات والتحديات الموجودة بمصر، مستهدفة الخروج برؤية استرشادية وخريطة يمكن البناء عليها فيما هو قادم.

إعادة اكتشاف الاقتصاد المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن العالم أجمع يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، ما تطلب اتخاذ الحكومة لإجراءات تستهدف إعادة اكتشاف الاقتصاد المصري من جديد، والتوجه إلى الاعتماد على ذاتنا لتغطية احتياجاتنا، ومعالجة الفجوة الاسترادية الكبيرة والعجز التجاري.

نقص سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الدولية

وأوضح أستاذ التمويل والإستثمار أن الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من نقص بسلاسل الإمداد والتوريد للغذاء والطاقة، ومن قبلها جائحة كورونا التي صاحبها كذلك نقص بسلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بمستلزمات الإنتاج والصناعة، تدفع الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق اكتفاء نسبي من المنتجات التي تتمكن من توفيرها سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بنقل التكنولوجيا والمعرفة لجذب هذا الاستثمار.