رئيس التحرير

أحمد الخطيب

مؤتمر المناخ.. مع بعض نقدر

  • ثواني
  • دقائق
  • ساعات
  • يوم

أستاذ تمويل واستثمار: المؤتمر الاقتصادي حقق المكاشفة والمصارحة

كتب:

هاجر عمر
04:36 م | الأربعاء 26 أكتوبر 2022
المؤتمر الاقتصادي

المؤتمر الاقتصادي

قال الدكتور محمد باغة أستاذ التمويل والاستثمار، إن المؤتمر الاقتصادي 2022 حقق المكاشفة والمصارحة بين طرفي المعادلة الاقتصادية الحكومة والقطاع الخاص، إذ تناول على مدار 3 أيام العديد من الاحاديث والنقاشات المهمة، وأهم الملفات والتحديات الموجودة بمصر، مستهدفة الخروج برؤية استرشادية وخريطة يمكن البناء عليها فيما هو قادم.

 إعادة اكتشاف الاقتصاد المصري

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين دعاء جاد الحق وأمل صالح ببرنامج «هذا الصباح» على فضائية «extra news»، أن العالم أجمع يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، ما تطلب اتخاذ الحكومة لإجراءات تستهدف إعادة اكتشاف الاقتصاد المصري من جديد، والتوجه إلى الاعتماد على ذاتنا لتغطية احتياجاتنا، ومعالجة الفجوة الاسترادية الكبيرة والعجز التجاري.

نقص سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة الأزمات الدولية 

وأوضح أستاذ التمويل والإستثمار أن الأزمات الدولية مثل الحرب الروسية الأوكرانية وما تبعها من نقص بسلاسل الإمداد والتوريد للغذاء والطاقة، ومن قبلها جائحة كورونا التي صاحبها كذلك نقص بسلاسل الإمداد والتوريد الخاصة بمستلزمات الإنتاج والصناعة، تدفع الحكومة إلى اتخاذ جميع الإجراءات لتحقيق اكتفاء نسبي من المنتجات التي تتمكن من توفيرها سواء من خلال الاستثمار المباشر أو بنقل التكنولوجيا والمعرفة لجذب هذا الاستثمار.

 

اقرأ المزيد:

النائبة هالة أبو السعد: توصيات المؤتمر الاقتصادي أحدثت انفراجة في السوق المصرية

عضو مجلس الشيوخ: توصيات المؤتمر الاقتصادي تطبق بتشريعات على أرض الواقع

مقرر مساعد «الحوار الوطني»: المؤتمر الاقتصادي رسالة طمأنة للمستثمرين والقطاع الخاص

رئيس «زراعة النواب»: سنناقش توصيات المؤتمر الاقتصادي في البرلمان

«حوار من القلب».. كلمة الرئيس السيسي بختام المؤتمر الاقتصادي في نقاط

رئيس حزب المصريين الأحرار: المؤتمر الاقتصادي أتاح المشاركة وتبادل وجهات النظر

قصواء الخلالي تشيد بكلمة السيسي في المؤتمر الاقتصادي: أجابت على كل أسئلة المواطنين

سياسيون وأحزاب: المؤتمر الاقتصادي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم

متخصص في العلاقات الدولية: رئيس وزراء بريطانيا قادر على تحفيز الاقتصاد بالمشروعات

الخبير الاقتصادي عبد الرؤوف الإدريسي: يجب التكاتف لإعطاء صورة حقيقية عن الاقتصاد المصري

عضو الغرفة التجارية بالقاهرة: تطوير اللوجستيات أهم ركائز دعم الاقتصاد

مدير «العربي للدراسات»: المؤشرات العالمية أثبتت أن الاقتصاد المصري الأقوى أفريقيا «حوار»

مدرس بالجامعة الصينية: السيسي اتخذ قرارات استباقية لدعم الاقتصاد التنافسي

مستشار البنك الدولي السابق: الاقتصاد المصري بالمرتبة الثالثة عربيا
بقلم هاجر عمر