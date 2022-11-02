محمود عباس يشكر القيادة السياسية بمصر على رعاية المصالحة الفلسطينية

أشاد الرئيس محمود عباس أبو مازن رئيس دولة فلسطين، بالجهود المبذولة من القيادة السياسية المصرية التي ترعى المصالحة الفلسطينية، معربًا عن شكره للدول العربية والصديقة التي تسهم في تهيئة الأجواء لتحقيق المصالحة على قاعدة الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والالتزام كذلك بقرارات الشرعية الدولية، موجهًا لشكره أيضًا للأمين العام لجامعة الدول العربية والعاملين بها.

شعب فلسطين بعد مرور 72 عاما على نكبته مازال يعاني من ويلات التشرد والاحتلال

وأضاف «عباس» في كلمته بالقمة العربية 31 المنعقدة بالجزائر، أنَّ الشعب الفلسطيني بعد مرور 72 عامًا على نكبته مازال يعاني من ويلات التشرد والاحتلال، على الرغم من قبوله بقرارات الشرعية الدولية والمرجعيات الدولية، إلا أنَّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي تصر على تقويد حل الدولتين وانتهاك القانون الدولي والاتفاقات الموقعة معها، مؤكّدًا أنَّ الدولة الإسرائيلية تتصرف كأنَّها دولة فوق القانون، كونها تستند على صمت دولي وغياب للمسائلة والمحاسبة.

الشعب الفلسطيني يواجه اليوم ظروفا في غاية الصعوبة

وأوضح أنَّ الشعب الفلسطيني يواجه اليوم ظروفًا في غاية الدقة والصعوبة بسبب إصرار قوات الاحتلال على فرض سياسة الأمر الواقع عبر الاستيطان وإرهاب المستوطنين وسرقة الأرض وتهجير أصحابها وهدم بيوتهم وتدمير الحقول وإحراقها واحتجاز الأموال وإصدار القوانين العنصرية، والحصار الجائر لـ قطاع غزة واقتحامات المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية وحصارها لنابلس وجنين وأحياء وبلدات القدس وما يصاحبها من إعدامات ميدانية، واعتقالات واحتجازات لجثامين الشهداء، مؤكّدًا أنَّ هذا الأمر لا تقوم به سوى دولة إسرائيل بالعالم أجمع.