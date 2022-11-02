وزير النقل خلال تكريم سائق قطار شربين: سنقضي على ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

كرم الفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، سائق قطار رقم 500 إكسبريس (شربين - طنطا)، قبل قليل، داخل محطة مصر برمسيس، وذلك بعد استكمال رحلته عقب إصابته بجرح في العين اليسرى، بعد تعرّض القطار للرشق بالحجارة خلال رحلته إلى محطة كفر الشيخ، مؤكداً أن السائق مثالا يحتذى به، والوزارة تعمل على تقديم جميع الخدمات المميزة لجمهور الركاب المسافرين.

القضاء على ظاهرة رشق القطارات بالحجارة

وقال وزير النقل، خلال تكريم سائق قطار شربين، إن الوزارة ستقوم بعمل حملات توعوية كبيرة، لحث المواطنين على عدم رشق القطارات بالحجارة أثناء مسيرها، موضحا أن هناك جهودا جبارة للقضاء على هذه الظاهرة، التي من شأنها تهدد حياة الركاب وسائقي القطارات، موضحا أن قطارات السكة الحديد تقل مليون و200 ألف راكب يوميا.

خطة شاملة لتطوير السكة الحديد

وأوضح وزير النقل، أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتطوير وتحديث منظومة السكة الحديد، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الاتصالات ووحدة التحكم المركزى وتجديد القضبان وتحسين ورفع كفاءة المحطات وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بأخرى جديدة، مؤكدا أنه لا يوجد أي قطار قديم يعمل على قضبان السكك الحديدية.