سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 1 نوفمبر 2022

تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل المعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء الأول من نوفمبر في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

وفيما يلي، نعرض سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بداية التعاملات الصباحية، داخل عدد من البنوك الحكومية والخاصة على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

ووصل سعر الدولار في البنك المركزي المصري، للشراء بنحو 24 جنيها، بينما سعر صرف البيع نحو 24.17 جنيه.

وزاد سعر الدولار في أكبر بنكي حكوميين في مصر وهما الأهلي ومصر نحو قرش في كلا سعر الصرف والشراء، إذ سجل سعر البيع 24 جنيهًا، مقابل 23.9 جنيه للشراء.

سعر صرف الدولار اليوم في مصر 2022

وفي بداية التعاملات الصباحية للعملة الأمريكية في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي، ذكرت المواقع الالكترونية لتلك البنوك والتي جاءت على النحو التالي:

وجاء آخر تحديث لأسعار العملات للمصرف المتحد، جاء سعر صرف الدولار اليوم سجل نحو 23.9 جنيه للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24 جنيها.

واستقرت العملة الخضراء في بنك قناة السويس وسجل سعر الدولار نفس سعر أمس، ليسجل نحو 24.1 جنيه للشراء، و24.2 جنيه للبيع، وفي إيجي بنك، بنحو 24.1 جنيه للشراء و24.2 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB، نحو 24 جنيهًا للشراء، بينما سعر صرف البيع نحو 24.1 جنيه.

وعبر شاشة أسعار العملات في بنك الإسكندرية، استقر سعر شراء العملة الخضراء، ليسجل نحو 24.1 جنيه، وبينما ارتفع سجل سعر البيع ليسجل نحو 24 جنيهًا.

ووفقًا للموقع الرسمي للبنك العربي الأفريقي الدولي، سجل سعر بيع الدولار نحو 24.05 جنيه، بينما سعر الشراء نحو 23.95 جنيه.