«إكسترا نيوز» تستعرض تجهيزات المستشفى الميداني بشرم الشيخ استعدادا لـCOP 27

من داخل المستشفى الميداني بشرم الشيخ والتي تقع على بعد أمتار قليلة من المنطقة الخضراء التي ستستضيف جانب من أنشطة المناخ كوب 27، تم بناء المستشفى الميداني على مساحة 1000 متر مربع، وتم تجهيزه بأحداث الوسائل التكنولوجية الحديثة، التي تساعد في عمليات التشخيص والعلاج، وقال الدكتور مصطفى غنيم مستشار هيئة الرعاية الصحية والمشرف على المستشفى الميداني ومستشفى شرم الشيخ الدولي، إن مدخل المستشفى به منطقة لاستقبال المستشفى وإرشادهم، كما أن المستشفى مزودة بمنطقة انتظار.

أجهزة حديثة ومتطورة بالمستشفى الميداني بشرم الشيخ

وأضاف غنيم في حوار مع المراسل كريم رجب أثناء تجولهما داخل المستشفى الميداني بشرم الشيخ في تقرير مذاع على فضائية «extra news» أن المستشفى مزودة بغرفتين كل غرفة بها سريران لاستقبال المرضى، إضافة لغرفة الفحص الأولى، مشيرًا إلى أن المستشفى مجهزة بأحدث الأدوات والمعدات كجهاز الصدمات الكهربائية وجهاز رسم القلب وجهاز التزود بالأكسجين، إضافة إلى كافة التجهيزت اللازمة لاستقبال أي مريض يتوجه للمستشفى الميداني.

أجهزة أشعة متنقلة بالمستشفى الميداني بشرم الشيخ

وأوضح المشرف على المستشفى الميداني ومستشفى شرم الشيخ الدولي أن المستشفى الميداني بشرم الشيخ يضم غرفة للأشعة مزودة بجهاز أشعة متنقل، إضافة لوجود جهاز أشعة تليفزيونية متنقل يمكن استخدامه بكافة أنحاء المستشفى.