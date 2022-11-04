اعترافات المتهمة بمقتل جارتها المُسنة في القاهرة: «كنت عايزة أخلص من الديون»

«كان لها عندي فلوس سلف، ومكنتش عارفة أردها، عشان كده قولت أخلص منها، وأقتلها هي ست كبيرة»، هكذا بدأت المتهمة أقوالها أمام النيابة العامة خلال جلسة تحقيق استمعت النيابة لأقوالها أمس، ونسبت للمتهمة ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار وقررت حبسها على لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لقتلها مسنة في عين شمس للهروب من سداد مبلغ مالي كانت المتهمة اقترضته من المجني عليها قبل أسابيع من الجريمة المؤلمة.

المتهمة تشرح تفاصيل الجريمة

شرحت المتهمة تفاصيل مقتل مسنة عين شمس في تحقيقات النيابة، موضحة أنها تربصت للمجني عليها وذهبت إليها في منزلها فهي تقيم بصحبة ابنها المريض من (ذوي الاحتياجات الخاصة)، وبالتالي سيكون غير مدرك لتفاصيل الجريمة في حال مشاهدته لها، وعند ذهاب المتهمة للمنزل لحقت بالمجني عليها ودفعتها على الأرض بعد أن فتحت لها باب الشقة، واستكملت جريمتها النكراء بتهشيم رأسها حتىى الموت.

عقوبة القتل العمد

وحول عقوبة القتل العمد أكد المحامي أيمن محفوظ لجريدة «الوطن» أن عقوبة القتل العمد تصل للأعدام شنقاً وذلك وفقاً لقانون العقوبات المصرى المعدل في عام 2020 .

وأشار محفوظ الي أن الفقرة الثانية من الماده 2344 توضح أنه يحكم علي من فعل تلك الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو أقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.

تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول بلاغ لقسم شرطة عين شمس بالعثور على جثة سيدة مسنة داخل مسكنها، واكتشاف سرقة كيسين للنقود، وهاتف محمول ودفتر مديونات كانت تعتاد وضعهم داخل ملابسها.

وعقب التحريات أمكن معرفة مرتكبة الواقعة وهي ربة منزل تقيم بعين شمس، كانت تستدين أموالًا من المجني عليها، وحين طالبت بها عزمت المتهمة على قتلها وسرقة أموالها وبمواجهة المتهمة بالجريمة اعترفت بأرتكابها لها لأستدانتها أموال من المجني عليها وسداد جزء منها وتعثرها بسداد الباقي حينما طلبت منها المجني عليها باقي الأموال فتخلصت منها.

وأوضحت المتهمة أنها توجهت لمحل سكنها ودفعتها على الأرض فارتطم رأسها بكرسي خشبي وسقطت فقامت المتهمة برطم رأسها بالأرض عدة مرات للتأكد من وفاتها وقامت بسرقة بعض متعلقات المجني عليها التي تم ضبطها بمنزلها وهي 2 كيس نقود بداخلها مبلغ مالي كبير، حقيبة بداخلها 5 بطاقات رقم قومي منهم بطاقتي المجني عليها ونجلها ، بطاقة تموين و2 كارت فيزا وأجندة كانت تكتب بها مديونات العملاء لديها.

عقب تقنين الإجراءات تمكن ضبط المتهمة والمضبوطات بحوزتها داخل مسكنها وتم عرضها علي النيابة العامة و إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.