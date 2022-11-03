«فرانس برس»: الجنيه الإسترليني يتراجع مجددا أمام الدولار

قالت وكاة الأنباء الفرنسية «أ.ف.ب» في نبأ عاجل منذ قليل إن الجنيه الإسترليني (العملة البريطانية) سجل تراجعا جديدا أمام الدولار الأمريكي، عقب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الولايات المتحدة رفع سعر الفائدة.

تراجع الجنيه الإسترليني

وذكرت الوكالة الفرنسية أن الجنيه الإسترليني أصبح يساوي 1.254 دولار أمريكي، وذلك قبل أن يتحرك بنك إنجلترا المركزي.

بنك إنجلترا المركزي يتجه إلى رفع سعر الفائدة

وأشارت إلى أن بنك إنجلترا ربما يتخذ قرارا هو الآخر برفع سعر الفائدة، كما حدث في المرات السابقة عندما قررت واشنطن رفع أسعار الفائدة.

وأقدمت البنوك المركزية على خطوات رفع سعر الفائدة في عدد من دول العالم، جراء تداعيات الأزمة الروسية في أوكرانيا، والتي أدت إلى سلبيات اقتصادية كبيرة على مستوى العالم.