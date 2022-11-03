رئيس «أساقفة الإسكندرية»: تجمعنا علاقة وطيدة وطيبة بالكنيسة القبطية

قال دكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية بالكنيسة الأسقفية، إن الأخيرة تجمعها علاقة وطيدة بالكنيسة القبطية على مستوى قياداتها ولجنة الحوار.

وأعرب رئيس الأساقفة، عن ترحيبه بالبيان الذي جرى توقيعه منذ أيام بين الكنيستين بعنوان «ميراث المجامع المسكونية في الكنيسة»، ووَقَّعَ عليه الأنبا أنجليوس ممثلا عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية (Oriental)، كما وَقَّعَ عليه من الجانب الأنجليكاني الأسقف جيريجوري كاميرون، كرئيسين مشاركان لهذا الحوار.

علاقات طيبة تجمع بين الكنيستين

وترتبط الكنيسة القبطية واتحاد الكنائس الأسقفية في العالم، بعلاقات طيبة على مستوى الحوارات اللاهوتية، حيث جرى توقيع اتفاقيتين الأولى حول طبيعة السيد المسيح والثانية عن الروح القدس عامي 2014 و2017، رُفعتا للعرض على المجامع المقدسة لكنائس العائلة، ووقعهما آنذاك رئيس لجنة الحوار عن العائلة الأرثوذكسية الشرقية مثلث الرحمات الأنبا بيشوي مطران دمياط السابق.

الحوار اللاهوتي بين الكنيستين

وجاء هذا البيان بعد عقد الحوار اللاهوتي بين الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والكنيسة الأسقفية في لندن في الفترة من 24 أكتوبر وحتى 29 من الشهر نفسه، حيث جرى استئناف الحديث حول الملامح الأساسية للحوار بين العائلتين.

كما جرى الاتفاق بين الكنيستين على عقد الاجتماع المقبل في المملكة الأردنية عام 2023، في ضيافة اتحاد الكنائس الأسقفية.