ضبط مخزن بالجيزة يُعيد تغليف البيض وبيعه بأسعار أعلى من المقررة

تمكنت حملة تموينية من مديرية تموين الجيزة، من ضبط مخزن بيض، يقوم بإعادة تغليف البيض في أطباق بلاستيكية بلاصق «بيض أورجانيك»، من أجل إعادة بيعه بسعر أعلى من البيض العادي.

محضر غش تجاري

وحررت الحملة التموينية، التي ترأستها هالة غريب وكيل مديرية تموين الجيزة، محضر غش تجاري ضد صاحب المخزن وتم ضبط كمية قدرها 4350 طبق بيض بإجمالي 13050 ألف بيضة، وتحفظت على المضبوطات في مكان مخصص لذلك لحين صدور قرار النيابة المختصة لبيعه بالسعر الرسمي.

كما ضبطت الحملة التموينية، مخبزا سياحيا بدائرة الهرم يقوم بتجميع الدقيق «الزيرو»، بداخله 17 طنًا و550 كجم دقيق 28%، دون فواتير ضريبية وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على الدقيق لحين صدور قرار النيابة المختصة.

ضبط مصنع بدون ترخيص

كما شملت مضبوطات الحملة، مصنع للمواد الغذائية دون ترخيص، وإنتاج سلع دون فواتير، وتم ضبط 11طن و510 كجم سكر، و3 أطنان و600 كجم أرز، وطن واحد و200 كجم دقيق، وتم تحرير محضر جنح والتحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة المختصة لبيعها بالسعر الرسمي المحدد لها للمواطنين.

كما ضبطت الحملة كميات من السجائر المهربة بدائرة قسم الدقي بإجمالي كمية 443 علبة سجائر مختلفة الأصناف والماركات داخل محلين لبيع السجائر.