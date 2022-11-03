إدراج شركة «زووم كار» الهندية في بورصة ناسداك الأمريكية

أعلنت شركة «زووم كار Zoomcar»، الهندية، وأكبر ملتقى لخدمة مشاركة السيارات بالأسواق النامية والشركة المهيمنة على سوق السيارات ذاتية القيادة في الهند، عن اتفاق اندماج نهائي مع شركة «إنوفيتف إنترناشيونال أكويزيشن كورب Innovative International Acquisition Corp»، سيتم بموجبه إدراج الشركة في بورصة ناسداك الأمريكية وتغيير اسمها ليصبح «زووم كار هولدنجز»، على أن يتم الاندماج رسمياً بحلول الربع الثاني من عام 2023.

تعزيز الاقتصاد التشاركي

يأتي إدراج أسهم الشركة في بورصة ناسداك كدليل ليعزز قدرتها على تحقيق النمو المستمر، بحسب بيان الشركة، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وهو ما يعمل على توفير فرص عمل للشباب بالإضافة إلى تعزيز الاقتصاد التشاركي وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تطوير منظومة النقل.

10,000 سيارة في 5 دول

وتضم الشركة الهندية أكثر من 10,000 سيارة في 5 دول، وتأسست في بنغالور، ويعمل بها أكثر من 300 شخص فيما يزيد عن 50 مدينة بالهند، وتمكن الشركة عملائها من تأجير السيارات حسب رغبتهم، إما بالساعة أو اليوم أو لأسبوع أو الشهر.