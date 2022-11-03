مدير القياس والتقويم الطلابي يكشف آليات وضع أسئلة الامتحانات الشهرية والنهائية (حوار)

ما آليات وضع أسئلة الامتحانات سواء الشهرية أو النهائية للتعليم قبل الجامعي أو الجامعي؟ سؤال دائماً ما يشغل بال الطالب وولي الأمر، خاصة مع جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير المناهج الدراسية والانتقال من الحفظ إلى الفهم، وتطبيق الامتحانات الإلكترونية في الجامعات، وهو ما أجاب عنه الدكتور إبراهيم الزهيري، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التربوية بكلية التربية ومدير مركز القياس والتقويم الطلابي بجامعة حلوان في حواره لـ«الوطن».

في البداية ما هي آليات وضع أسئلة الاختبارات الشهري السليمة لطلاب صفوف النقل؟

يتم إعداد أسئلة الاختبارات الشهرية من خلال التحقق من توصيف المقرر لما تم دراسته وإعداد جدول مواصفات بحيث يتحقق فيه معيار نواتج التعلم المستهدفة، وبعد ذلك يتم مراجعة الاختبار الشهري من أحد الخبراء في المجال للتحقق من خلو الاختبار من أي عيوب قد تصيبه.

كيف يتم تجهيز بنوك الأسئلة قبل تسليمها للمعلمين؟

يتم تجهيز بنوك الأسئلة قبل تسليمها للمعلمين من خلال مجموعة من الخطوات وهي إعداد الأسئلة وذلك لجميع أجزاء الموضوعات وإعداد خرائط أكواد الأسئلة بحيث كل سؤال يعبر عنه بكود هذا الكود مكون من رموز وأرقام كل رمز يشير إلى عملية عقلية وكل رقم يشير إلى مكان السؤال بموضوعات المقرر وتطبيق مبدئي للأسئلة على عينة من الطلاب للتحقق من صحة كتابة الأسئلة وذلك باستخدام الصور المتعادلة والصور المتعادلة هي صورة من الأسئلة تختلف تماماً عن الصور الأخرى ولكنها تتميز بأنها نفس الصورة الإحصائية.

أيضاً بعد التطبيق المبدئي يتم عمل إحصاء خاص معاملات «الصعوبة والسهولة والتمييز والتخمين» لكل سؤال وإدخال الأسئلة على البنك وإتاحة البنك للمعلم من خلال تسليمة اسم مستخدم، وباسورد ويمكنه سحب الأسئلة.

كيف يتضح للمعلم أن الطالب حقق مخرجات التعلم من خلال الأسئلة؟

عندما تكون نتيجة الامتحان النهائية فوق المتوسط.

ما طريقة وضع أسئلة امتحانات الثانوية العامة؟

يتم اختيار مجموعة من الخبراء من وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي من موجهين وأساتذة جامعات من أجل إعداد أسئلة امتحان الثانوية العامة وفقاً للتوصيف وجدول المواصفات.

هل آلية تصحيح الأسئلة تتطلب صياغة محددة؟

تصحيح الأسئلة يكون على مستويين الأول وفقاً لنوع الأسئلة الموضوعية ويكون التصحيح آلي من خلال جهاز تصحيح آلي، أما المستوى الثاني هو التصحيح المقالي من خلال قراءة إجابة السؤال وإعطائه درجة إلى تدريج «ليكرت» مكون من 10 درجات مع مراجعة تصحيح السؤال من عضويين آخرين للتأكد من صحة الإجابة.

ما الفرق بين السؤال للامتحان الإلكتروني والورقي؟

لا يوجد فرق بين نوعين الأسئلة، الفرق الوحيد يتمثل في تقدير الدرجة فورية بعد انتهاء الامتحان بالنسبة للامتحان الإلكتروني، وتقدير الدرجة يأخذ وقتا يتراوح ما بين أسبوع إلى ثلاثة أسابيع في الامتحان الورقي.

ما المطلوب من المعلم عند وضع أسئلة الامتحان؟

التعرف إلى كيفية إعداد جداول المواصفات، التعرف على أنواع الأسئلة الموضوعية والمقالية، وكيفية تقدير الدرجات وفقاً لمخرجات عملية التعلم المستهدفة.

كيف يتم وضع أسئلة مقالية وتصحيحها إلكترونيا؟

أسئلة المقال لا تصحح إلكترونياً ولكن يمكن تقديرها إلكترونيا من خلال اختيار الدرجة من التدريج الإلكتروني.

كيف نضمن شفافية التصحيح؟

نضمن ذلك من خلال تصحيح السؤال من مصححين ومن هنا يمكن التأكد من صحة التصحيح وعدم الانحراف، بالإضافة إلى عمل مفتاح تصحيح مسبق للأسئلة المقالية والموضوعية.

ما الطرق السليمة لإعداد جدول المواصفات وإنشاء الاختبار؟

المعرفة المسبقة لتوصيف المقرر، ومعرفة معادلة الأهمية النسبية «الوزن النسبي»، بالإضافة إلى معرفة معادلة توزيع الأسئلة، والتفريق بين جداول المواصفات الخاصة بزمن الاختبار، والأهداف الخاصة بالمقرر.

بالنسبة للتعليم الجامعي.. ما المواصفات الفنية لوضع أسئلة الاختبارات؟

التفريق بين أنواع الأسئلة الموضعية والمقالية وكيفية تقدير الدرجة لكل نوع من الأنواع والتدريج للأسئلة من السهل إلى الصعب.

كيف ترى تحول الاختبارات للإلكتروني في الجامعات؟

يعد ذلك خطوة إلى التحول بعيداً عن الذاتية في التقدير، ويكون أكثر موضوعية لتقدير إجابات الطالب.