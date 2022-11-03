خريطة فصل الكهرباء عن بعض المناطق في الدقهلية الأسبوع المقبل.. 5 ساعات يوميا

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبدالعال رئيس حي غرب المنصورة، فصل التيار الكهربائي، من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة الثانية عصرًا وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة، وذلك ابتداء من يوم السبت الموافق 5/11/2022 حتى يوم الخميس الموافق 10/11/2022، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات، وفقًا لبرنامج الصيانة للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين، وضمان استمرارية الخدمة.

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، خريطة المناطق المتأثرة والتي سيتم فصل التيار الكهربائي عنها لإجراء أعمال الصيانة وهي كما يلي:

المناطق المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

يوم السبت المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة امتداد شارع النخلة من الصدر، شارع مستشفى الصدر، شارع نبيل رستم والوحدة العربية من سندوب.

وفى يوم الأحد المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة شارع ينابيع الخير - شارع الوحدة بسندوب.

يوم الإثنين المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: شارع سامية الجمل بجوار السلاب، وشارع عويضة من سندوب.

وفى يوم الثلاثاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: شارع امتداد عبد السلام عارف، وعزبة شكري وشارع عبد الواحد من سندوب.

وفى يوم الأربعاء المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة امتداد عبد السلام عارف - دوران المجزر بسندوب.

وفى يوم الخميس المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي لإجراء أعمال الصيانة هي: منطقة امتداد سامية الجمل من عبد السلام عارف، وشارع عويضة من سندوب.

نداء للمواطنين في المنصورة

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التى تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء علي مدار الأسبوع المقبل.