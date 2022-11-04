أوكرانيا تعلن انقطاع الكهرباء عن محطة «نيكولاييف» الكهروذرية

أبلغت أوكرانيا، «وكالة الطاقة الذرية» بانقطاع الكهرباء عن محطة جنوب أوكرانيا الكهروذرية، التي يتواجد بها 3 مفاعلات، وتقع بمقاطعة نيكولاييف جنوبي البلاد.

وأوضحت «وكالة الطاقة الذرية»، في بيان، أن المعلومات التي تلقتها من «كييف» تشير إلى قطع التيار الكهربائي في واحد من الخطوط الثلاثة بطاقة 750 كيلوفولت، مما أسفر عن انخفاض طاقة أحد المفاعلات بنسبة 50%، مشيرة إلى انقطاع الخط ذاته الذي يزود محطة «زابوريجيا» الذرية.

وصول فريق من 4 خبراء جدد إلى محطة«زابوريجيا» النووية

وفي وقت سابق، أشار المدير العام للوكالة، رفائيل جروسي، إلى تبديل فريق خبراء «الطاقة الذرية» في محطة «زابوريجيا» الذرية. ووصل فريق من 4 خبراء جدد، أمس الخميس إلى المحطة النووية، وهو سيكون ثالث فريق خلال الشهرين الأخيرين، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يشير بوضوح عدم وجود قنبلة قذرة في بلاده، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

بوتين يأمر صرف 195 ألف روبل للجنود المتعاقدين في أوكرانيا

وفي روسيا، أشارت الرئاسة «الكرملين»، إلى أن رئيس البلاد فلاديمير بوتين، أمر بصرف 195 ألف روبل «3200 دولار»، لمرة واحدة للجنود المتعاقدين والذين تم استدعاؤهم للقتال في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بدورها، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن بلادها تنظر بإيجابية لدور مكتب «مفوضية شؤون اللاجئين»، في معالجة تبعات الهجرة الناجمة عن أزمة أوكرانيا.

وصول حاملة الطائرات «جورج بوش» إلى ميناء «سبليت» الكرواتي

من جانبه، قال «الأسطول السادس» الأمريكي، إن حاملة الطائرات «جورج بوش»، وصلت إلى ميناء «سبليت» الكرواتي في البحر الأدرياتيكي.

وكان نائب رئيس مجلس «الاتحاد الروسي» قسطنطين كوساتشيف، قال عبر «تليجرام»، تعليقا على إعلان حلف شمال الأطلسي «الناتو»، انضمام السويد وفنلندا إلى الحلف، إن الحلف يتكلم بالنيابة عن أعضائه، ودون استشارتهم.

وقال الأمين العام لـ«الناتو»، ينس ستولتنبرج، قال للصحفيين في مدينة «إسطنبول» التركية، بعد محادثات مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن «هلسنكي» و«ستوكهولم» لبيتا التزاماتهما الأمنية تجاه أنقرة، فيما أشار المسؤول التركي، إلى أن موعد قبول الدولتين سيعتمد على موعد تلبية مطالب «أنقرة» المتفق عليها في مذكرة تفاهم مشتركة.

وحث ستولتنبرج، السلطات التركية، على قبول طلب فنلندا والسويد الانضمام للتكتل، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وقال كوساتشيف، إن إعلان مسؤول «الناتو»، استيفاء فنلندا والسويد لشروط «أنقرة»، مخالف لبيان وزارة الخارجية التركية، وأوضح البرلماني الروسي، أن مثل هذه التصريحات تكشف إلى أن الدول الكبرى المهيمنة على الحلف العسكري، مولعة بالحروب الباردة حتى مع بعض أعضائها.