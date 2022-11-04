طرح محال تجارية وصيدليات بمدن «العبور الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة»

أعلنت مصادر ببنك التعمير والإسكان عن فتح باب إيداع تأمينات مزاد بيع محال تجارية خلال الأيام المقبلة بمدن العبور الجديدة وبدر والقاهرة الجديدة، مضيفة أن الراغبين في دخول المزاد يمكنهم شراء كراسات الشروط من أجهزة المدن وسداد الرسوم في حساب ببنك التعمير والإسكان.

صيدليات ومحال تجارية بالمزاد

وقال المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، إنه تم طرح 7 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من 20 إلى 40 مترا مربعا بالمركز التجاري المقام بقطعة الأرض رقم 54 بمنطقة الياقوت، بالحي الرابع عشر بالمدينة، وذلك للبيع بالمزاد العلني.

محلات تجارية بمدينة بدر

وأضاف المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح من 15 و30 مترا مربعا بالسوقين رقمـي «1 و2» بمنطقة 54 عمارة إسكان اجتماعي بالامتداد الشرقي، وطرح مخبز نصف آلي، وهايبر ماركت، بمساحة حدود السور الخارجي شاملة مساحة المباني والمقام على قطعة الأرض رقم 28 بمركز خدمات الحي الأول بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

محال تجارية بمدينة القاهرة الجديدة

وأعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، عن طرح 5 محال تجارية، وصيدلية بمساحات تتراوح بين 39 و124 مترا مربعا، ووحدتين إداريتين بمساحات تتراوح بين 40 و82 مترا مربعا بالسوق التجارية بمنطقة جاردينيا هايتس بالتجمع الثالث بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.