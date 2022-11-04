عامل يطعن صديقه في وصلة مزاح بالجيزة: «الهزار قلب جد»

أصيب عامل خردة بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر على يد صديقه بسبب المزاح تطورت إلى مشاجرة بينهما بمقهى بمنطقة المنيرة الغربية.

تفاصيل الواقعة

تلقى اللواء هشام أبو النصر مساعد الوزير لأمن الجيزة، إخطارًا من اللواء علاء فتحي نائب مدير المباحث إخطارًا يفيد تلقيه بلاغًا من مستشفى القصر العينى بوصول عامل خردة 20 سنة، ومقيم دائرة القسم، مصابا بجرح طعني نافذ بالجانب الأيسر، على الفور انتقل إلى مكان الواقعة العقيد محمد ربيع مفتش المباحث.

بالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بين المصاب وعامل بمقهى 23 سنة شهرته «خرابة»، مقيم بذات العنوان بسبب المزاح بينهما حال تواجدهما بالشارع، تطورت إلى مشاجرة تعدى الأخير على المصاب بالضرب باستخدام آلة حادة «مفك» محدثا إصابته

وتمكن الجهات الأمنية من القبض على المتهم وجرى ضبط الأداة المستخدمة، وبمواجهته أمام العميد هانى شعراوى رئيس القطاع اعترف بارتكابه الواقعة تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

قانوني يوضح العقوبة

وكشف سمير عبد العظيم، المحامي بالنقض خلال تصريحات لـ«الوطن»، عن عقوبة التشاجر فأوضح أن المادة 240 من قانون العقوبات نصت على «أن كل من أحدث بغيره جرحًا أو ضربًا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته، أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين، أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها، يعاقب بالسجن من 3 سنين إلى 5 سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرًا عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص، فيحكم عليه بالأشغال الشاقة من 3 سنين إلى 10 سنين» .

وذكر الخبير القانوني أن المادة 244، أشارت إلى أنه إذا صدر الضرب أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أي أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى، تصل العقوبة حتى الـ 5 سنوات، إذا ارتكب أي منها تنفيذًا لغرض إرهابي.