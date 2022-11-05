دوي صافرات الإنذار في عدد من المناطق الأوكرانية

أعلنت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم السبت إنذار جوي في عدد من المناطق في البلاد، ودوت صافرات الإنذار في «ترنوبل-خملنيتسكي - شيركاسي - بولتافا - دنيبروبيتروفسك - خاركيف - نيكولاييف»، وفي الجزء الذي تسيطر عليه كييف من منطقة «خيرسون» التي ضمتها روسيا في وقت سابق إلى الأراضي الروسية عقب استفتاء.

وكشفت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» عن إرسال 8 منظومات «ناسماس» أمريكية للدفاع الجوية إلى أوكرانيا، وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لسياسة الفضاء، جون بلوم، خلال ندوة بالعاصمة «واشنطن»، إنه يعتقد أن هناك حوالي 8 منظومات «ناسماس» في طريقها إلى هناك، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «تاس» الروسية.

زيلينسكي: روسيا خسرت قوات في «دونباس» يفوق حروب الشيشان

وكان الرئيس الاوكراني، فولوديمير زيلينسكي، قال في وقت سابق، إن روسيا خسرت عددًا من القوات في «دونباس» يفوق ما خسرته في حروب الشيشان، وفقا لما ذكرته وكالة الانباء الأوكرانية.

وفي وقت سابق، رجح المستشار السابق لوزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» دوجلاس ماكجريجور، إرسال رئيس البلاد، جو بايدن قوات إلى أوكرانيا في خطوة خطيرة وغير مدروسة دون موافقة «كونجرس» بلاده.

من جانبها، قالت مجلة «ذا أمريكان كونسيرفاتيف» الأمريكية، إن زعماء أوروبا يلتزمون الصمت تجاه تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا الحقيقية، خوفا من رد فعل مواطنيهم.

إغلاق 1300 محطة «ستارلينك» منذ 24 أكتوبر الماضي

وواجهت الولايات المتحدة الأمريكية، مشاكل في تزويد أوكرانيا بـ«صواريخ جافلين» المضادة للدبابات بسبب نقص الرقائق الإلكترونية. وكان بادين، قال في وقت سابق، إن الإنتاج النشط لأشباه الموصلات مسألة تتعلق بالأمن القومي لبلاده.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام أمريكية، إلى إغلاق1300 محطة «سبيس إكس ستارلينك» في أوكرانيا منذ 24 أكتوبر الماضي على خلفية نقص التمويل، وقالت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية، إن حوالي 25000 محطة كانت تعمل في البلاد، وكلفة صيانة الواحدة منها تتراوح بين 2.5 الى 4.5 ألف دولار شهريا.

مسؤولة أوروبية: خزانات الغاز في «التكتل» ممتلئة بنسبة 95%

وفي سياق أزمة الطاقة التي تعاني منها أوروبا على خلفية الأزمة الأوكرانية والعقوبات المفروضة على «موسكو»، قالت مسؤولة الطاقة في «مفوضية أوروبا»، ديتي جورجينسن، إن استقلال الاتحاد عن موارد الطاقة الروسية هدفا استراتيجي للتكتل، مشيرة إلى أن خزانات الغاز في «الاتحاد» ممتلئة بنسبة 95%، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، عبرت «واشنطن» عن ثقتها بأن السلطات الروسية ستظل مهتمة بتصدير موارد الطاقة حتى بعد تحديد سقف لسعر نفط موسكو، واوضح وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، إن روسيا إلى صادرات الطاقة لمواصلة أداء اقتصادها.